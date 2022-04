Tiktoker revela cuánto dinero gana un vendedor de elotes

TikTok es una de las plataformas en donde se abordan una variedad de temas diferentes. Aquí, nacen nuevas tendencias y cientos de usuarios se unen a ellas para volverse virales.



Recientemente se volvió tendencia el caso de un vendedor de elotes y esquites, ya que al parecer, gana más dinero de lo que te imaginas, así lo reveló una usuaria de TikTok quien se dio a la tarea de calcular la ganancia promedio que tienen las personas que se dedican a este oficio.

Revela cuánto gana un elotero y se vuelve viral



La tiktoker @victoria.emprende dio a conocer en uno de sus videos que subió a la plataforma de clips cortos, la cantidad de dinero que gana un vendedor de elotes y esquites.



Su misión inició en el mercado de Jamaica en donde fue a investigar el precio de los elotes a mayoreo.



“Vamos a ver si es buen negocio tener un puesto de elotes y esquites. Vine a investigar al mercado de Jamaica porque sabía que aquí venden los elotes a mayoreo. Aquí te venden los granos de elote por kilo, pero te conviene mucho más comprarlo por pieza y te lo venden a 3pz x $15mxn”, indicó la tiktoker.



Posteriormente fue a un puesto de elotes a preguntar cuántos elotes vende en un día y el responsable del puesto le dijo a la joven que por día vende 32 piezas más 50 vasitos de esquites aproximadamente.



Con esta información Victoria Emprende hizo las cuentas de los ingresos diarios que tienen los vendedores de elotes: “De ingresos diarios tenemos 32 elotes y 50 vasitos de esquite y cada uno lo vende en 27 pesos. Si multiplicamos esto por seis días y le añadimos lo del domingo que se vende un poco más quedan 6,534 pesos del ingreso de elotes y 9,99 de esquites. O sea, un total de 16,524 pesos a la semana”.



Sin embargo, se sabe que esto no es una ganancia neta pues hay que descontar la inversión que se hace en otros productos que acompañan a los elotes y esquites, como la mayonesa, queso, chile, gas, transporte, etcétera.



“Y si haces cuenta te queda una ganancia de 8,725 pesos a la semana, o sea, casi 35,000 pesos al mes”.



El video de @victoria.emprende ya es viral en la plataforma y hasta el momento cuenta con 6.5 millones de vistas, 603 mil “Me gusta”, 6663 comentarios y 51 mil compartidas.



Tiktokers reaccionan ante ingresos de eloteros



Algunos usuarios han mostrado inconformidad sobre la investigación de la tiktoker ya que según ellos el precio final de ganancias es “fantasioso” y que debe considerarse que un comercio como estos hay días buenos y malos.



De la misma forma, comentaron que para su investigación debió tomar a más referentes. Además, señalaron que el precio del elote que tomó como referencia era demasiado alto ya que de acuerdo con los consumidores el precio de un elote va entre los 15 a 20 pesos.

"El SAT te agradece la información", "recuerden que en esto del comercio, hay días buenos y días malos en las ventas. a veces puedes vender más y a veces ni 5", "27? esta recaro. Aquí en mi pueblito $15", "esta mal tu investigacion mas cuando solo fuiste a solo un puesto y mas cuado nunca as vendido", "Creo que es un poco fantasioso, hay días de buena venta y hay días que no se vende ni $100, si eso fuera real, creo que la mayoría de ellos tendrían", "La neta no creo , si sacaron eso tendrían una mejor calidad de vida ( carros cada escuela) y no lo tienen", "limón 3kg por $75 ??? dime dónde aquí lo compro a $50 el kg", son algunos de los comentarios de los internautas.



