TikTok niega haber sufrido hackeo masivo

TikTok niega los informes de que tuvo un hackeo masivo, después de que un grupo de piratas informáticos publicara imágenes de lo que afirman es una base de datos de TikTok que contiene el código fuente de la plataforma y la información del usuario.

TikTok niega hackeo



En respuesta a estas acusaciones, TikTok dijo que su equipo “no encontró evidencia de una violación de seguridad”.



De acuerdo con el portal especializado The Verge, los piratas informáticos compartieron imágenes de la supuesta base de datos de TikTok en un foro de piratería, diciendo que obtuvieron los datos en un servidor utilizado por TikTok.



Los piratas informáticos afirman que el servidor almacena más de 2 mil millones de registros y 790 GB de datos de usuario, estadísticas de la plataforma, código y más.



“Hemos confirmado que todas las muestras de datos en cuestión son de acceso público y no se deben a ningún compromiso de los sistemas, redes o bases de datos de TikTok”, dijo la portavoz de TikTok, Maureen Shanahan, en un comunicado a The Verge.



“No creemos que los usuarios deban tomar medidas proactivas y seguimos comprometidos con la seguridad de nuestra comunidad global”.



Supuestos datos robados, son información pública



La mayoría de los datos "robados" parecen haber sido información pública extraída de la plataforma. Troy Hunt, director regional de Microsoft y creador de la herramienta Have I Been Pwned, calificó los datos de los piratas como "no concluyentes", pero supuso que "podrían ser datos de prueba o que no sean de producción" que probablemente no se tomaron a través de una brecha. .



El grupo de piratas informáticos, que se hace llamar "AgainstTheWest", afirma que también obtuvo datos de la aplicación de mensajería china WeChat. Sin embargo, Hunt no pudo confirmar si la base de datos de los piratas informáticos contenía información robada y WeChat no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Verge.



TikTok en el ojo público



Tanto TikTok como WeChat han sido objeto de escrutinio por sus vínculos con China (ByteDance, la empresa matriz de TikTok, tiene su sede en China).



TikTok ha tomado varias medidas, como alojar datos estadounidenses en los servidores de Oracle con sede en Estados Unidos, en un intento de revertir los informes recientes sobre los empleados de TikTok en China que acceden a la información de los usuarios de EU.

