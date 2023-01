Suertudo, empleado encuentra Nintendo Switch en sala de cine

Una vez más TikTok vuelve viral un video que muestra la suerte con la que corre un empleado de cine el cual, en su horario de trabajo, encontró entre las cosas que dejan las personas al salir de las salas, una consola de videojuegos Nintendo Switch, subiendo su reacción a su cuenta y causando interés en los usuarios.



Y es que TikTok sigue siendo una de las aplicaciones más vistas actualmente ya que en corto de tiempo, y de manera muy sencilla, las personas pueden ver una gran cantidad de videos según sus temas de interés: autos, cocina, comedia, reseñas, trends de baile, consejos e incluso blogs del día a día de los tiktokers.



Tal es el caso del usuario @kikesmtz, quien hace una serie de videos donde muestra un poco de lo que es trabajar en la empresa mexicana de Cinépolis, grabando su día a día cuando es su turno de revisar lo que dejan dentro de las salas de cine encontrándose una gran cantidad de objetos fuera de lo común, éste último siendo un Nintendo Switch.

TikTok del empleado de cine que encuentra un Nintendo Switch

El TikTok con la descripción “Me encuentro mi aguinaldo”, comienza con Kike Smtz grabando una sala de cine en busca de su “aguinaldo”, en la cual empieza por descubrir charolas escondidas debajo de los asientos, así como recipientes de los alimentos casi vacíos de las palomitas, nachos y refrescos.



De igual manera, mientras sigue avanzando y grabando, entre las filas encuentra otra clase de envolturas como dulces o botellas de agua, y aunque algunos de estos productos son vendidos por el cine, otros no son parte de su menú. Es en otro video que incluso Kike graba una serie de alimentos que las perosnas meten a escondidas a las salas, algo que se hace de manera muy común.



Ahora bien, es a unos segundos de terminar el video que mientras el usuario sigue limpiando la sala de cine, se dirige a una charola que dejaron colocada en el portavasos para revisar lo que hay en su interior, y es justo debajo del recipiente de las palomitas que @kikesmtz se llevó una sorpresa, encontrándose un Nintendo Switch.

El Nintendo Switch tiene un precio actual de más de 6 mil pesos en el mercado.





El video actualmente cuenta con más de 7.9 millones de visualizaciones, casi 1.2 millones de me gusta y más de 1,700 comentarios entre los que decantan el reconocimiento de la suerte que tuvo el empleado para encontrarse el Nintendo Switch, así como otros usuarios más interesados en trabajar limpiando salas de cine.



“Ya me dieron ganas de trabajar en Cinepolis”, “Te adelantaron tu navidad y tu aguinaldo”, “Yo también quisiera trabajar en un cine, sólo para ver qué puedo encontrar” y “Ando pensando trabajar en un cine para mi aguinaldo”, son algunos de los comentarios que destacan.



Cabe resaltar que aunque este tipo de empresas no se hace responsable de los objetos extraviados o perdidos dentro de sus instalaciones tal y como lo dicen sus términos y condiciones, la realidad es que los empleados no se pueden llevar los objetos que se encuentren y mismos trabajadores del cine han asegurado en otros videos que los tienen que reportar a objetos perdidos.

