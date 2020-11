Spotify ya funciona en Apple Watch sin necesidad de un iPhone

Los relojes inteligentes cada vez cuentan con más funciones para que los usuarios puedan dejar sus celulares y seguir en contacto. A través de un smartwatch es posible ver las notificaciones de distintas apps, hacer un seguimiento de la actividad física y, en algunos casos, responder llamadas. Precisamente pensando en que las personas puedan separarse un poco de su teléfono sin perder funciones es que Spotify confirmó que ha comenzado a implementar soporte para transmisión independiente en su aplicación Apple Watch.

Esta función fue detectada desde septiembre en fase de pruebas pero ahora llegará a todos los usuarios, alrededor de dos años después de que Spotify presentara su aplicación Apple Watch dedicada que solo permitía escuchar contenido si se tenía el iPhone cerca.

Con la llegada del soporte para transmisión independiente los usuarios ya podrán escuchar música o podcasts de Spotify simplemente a través de una conexión Wi-Fi o de celular, es decir, sin necesidad de estar conectados a un iPhone.

De esta manera, y considerando que muchos de los dueños de un Apple Watch disfrutan de hacer ejercicio, ya no será necesario que carguen con su celular cuando van al gimnasio o cuando salen a correr, por ejemplo. Aunque, por supuesto, no es solo para ellos, en cualquier momento en que no quieran cargar con el iPhone podrán seguir escuchando el contenido de la plataforma de streaming.

Eso sí, para poder disfrutar de la transmisión independiente desde el reloj inteligente de Apple, los usuarios de Spotify necesitan transmitir desde su muñeca directamente a sus auriculares Bluetooth o AirPods. La opción solo llegará a modelos Apple Watch Series 3 o posterior y, al menos con sistema operativo watchOS 6.0+.

Cabe señalar que, a pesar de que la propia compañía ya anunció la disponibilidad de esta función, algunos todavía la encuentran con una etiqueta beta.

Recordemos que Spotify no es el primer servicio de música que ofrece una experiencia de transmisión independiente en el Apple Watch. Además del servicio Apple Music de Apple, Pandora lanzó el soporte para la transmisión independiente en febrero de 2020.

Widget para iOS 14

Otra novedad que recientemente se anunció por parte de Spotify para los dispositivos Apple es que ahora es posible generar widgets para tener un acceso más simple a las listas de reproducción.

Disponible para iOS 14 y iPadOS 14 los widgets de Spotify sirven como un medio para volver rápidamente a algo que se estaba escuchando recientemente. Además, la herramienta le da a los usuarios la opción de elegir entre tamaños pequeños y medianos, ya que Spotify aún no ofrece un widget iOS 14 de gran tamaño.

La compañía anunció que a través de esta opción de diseño se mostrarán hasta cinco de los artistas, listas de reproducción, álbumes o portadas de podcasts reproducidos recientemente.

Para agregar el widget de Spotify a tu pantalla de inicio solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Asegúrate de haber actualizado a la última versión de Spotify. Puedes revisar que no hay una nueva versión buscando la aplicación en la App Store.

Mantén presionado un widget o un área vacía en la pantalla de inicio de tu dispositivo hasta que las aplicaciones se muevan.

Toque el botón Agregar (+) en la esquina superior izquierda. Seleccione el widget de Spotify en la lista que aparece. Elige el tamaño del widget que deseas agregar de las dos opciones disponibles (cuadrado pequeño de 1x1 o rectángulo de 2x1).

Luego da clic en "Agregar widget", colócalo en donde lo prefieras y da clic en "Listo" para confirmar.