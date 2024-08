La compañía estadounidense tardó en ingresar a la categoría de audífonos, sin embargo, con los Sonos Ace, la espera ha valido la pena. Estas son sus especificaciones destacadas.

Imagen: especial

Leer también: Cómo escribir con letras azules en WhatsApp

Diseño y accesorios

La marca de Santa Bárbara, California, ha llevado su experiencia en equipos de audio para el hogar a unos auriculares que destacan por ser, al mismo tiempo, robustos y elegantes. ¿Eso significa que no son cómodos de usar? Todo lo contrario: una vez que se ajustan al tamaño de la cabeza (banda de acero inoxidable), están listos para responder a las sesiones sonoras de cada persona con un confort sobresaliente. A ello contribuyen también las almohadillas envueltas en cuero vegano y espuma viscoelástica, que se pueden remover.

Por cierto, además del estuche, en el paquete de compra de los Sonos Ace se incluye un cable de carga (USB-C) y uno de USB-C a 3.5 mm (este último ofrece la alternativa de conectarlo alámbricamente, por ejemplo, a un celular o reproductor de audio).

Desempeño sonoro y cancelación de ruido

La cancelación activa de ruido del par es una de las más destacadas ahora mismo en el mercado; no lo dudamos ni un segundo. Según la empresa, esta utiliza una matriz de micrófonos colocados de manera óptima, lo cual neutraliza los sonidos externos. Ya en la práctica, los Ace sí cambian la forma de disfrutar de los contenidos multimedia en el camino, ya que “aminoran” los estruendos de una construcción o el zumbido al viajar en avión.

Imagen: especial

Además de la compatibilidad con Dolby Atmos y seguimiento dinámico de la cabeza, los audífonos están preparados para cualquier género musical porque los diafragmas dinámicos de los mismos generan cada frecuencia con un nivel “impecable” de precisión y exactitud, explica Sonos. En las pruebas realizadas, sí notamos ese perfil sonoro equilibrado y reproducción sin distorsiones en distintos ambientes, por lo que llevarlos en la mochila o la bolsa se vuelve imprescindible.

Su autonomía es de 30 horas. Eso quiere decir que una sola carga podría ser suficiente para toda una semana, si se usan por poco más de 4 horas al día, lo cual no es poco.

Control de la reproducción

Sonos decidió implementar un trío de botones en su propuesta de audio personal, uno de ellos es realmente especial.

La marca lo llama tecla de contenido. Su principal atractivo está en el hecho de que es multifunción: deja subir y bajar el volumen (al deslizarla), pausar o continuar la reproducción, o adelantar o atrasar las canciones.

Este elemento también sirve para, por ejemplo, enviar el audio de una soundbar compatible a los audífonos (un toque largo). Están, entre las barras compatibles con esta tecla, las Arc, Beam y Ray.

Imagen: especial

Uno más de los botones sirve para encender o apagar los Ace, mientras que el último no es el menos importante, todo lo contrario. Posibilita intercalar entre el modo ambiente, con el fin de escuchar lo que sucede en el entorno, y la cancelación de ruido.

No lo hemos mencionado, pero todo el proceso de configuración inicial y algunos ajustes de audio para el par se llevan a cabo desde la nueva app de Sonos que, recientemente, ha recibido críticas por su experiencia de usuario deficiente. Ello no significa que las personas no podrán habilitar sus auriculares de forma inmediata, en caso de optar por estos.

Conclusión

Los Sonos Ace son la opción para quienes buscan un par que no solo luzca bien, sino que también ofrezca lo necesario para una experiencia envolvente tanto en un avión o cuando llegue la hora de sentarse en la sala. Es un extra toda esta interconexión con las barras de casa, lo cual suena natural al tratarse de una opción diseñada por la firma de Santa Bárbara.

Leer también: Cómo saber si WhatsApp te espía por la cámara o micrófono del celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters