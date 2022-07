Se hace viral por mostrar cómo son los supermercados en Cuba

Aunque parezca que todos los supermercados son iguales en todo el mundo, la realidad es que pueden cambiar entre sí dependiendo de las condiciones en las que esté el país.



Así lo documentó un usuario de TikTok y nos explicó cómo son los supermercados en Cuba, así como relató su experiencia como consumidor. El clip fue compartido en su cuenta y hasta ahora ha acumulado 2.5 millones de vistas y ha generado diferentes reacciones entre los cibernautas.



Así son los supermercados en Cuba



En la cuenta de @nesty_wtf se compartió un clip en donde se muestran cómo son los supermercados en Cuba. De acuerdo con el usuario, para entrar a uno de estos supermercados debes unirte a largas filas para comprar algún producto.



Una vez que accedes al lugar verás que estos supermercados están divididos en dos pisos, en el primero encontrarás todos los productos para el hogar como colchones y muebles, mientras que en el segundo piso hay productos para el aseo personal como papel higiénico, shampoo y desodorantes. Asimismo, hay otros productos para el hogar como charolas y tasas.



También, cuentan con un área de comida, sin embargo, en este espacio solo había pechugas y carne de cerdo. El valor de estos productos era de 16 dólares, el cual equivale al 76.1 por ciento del salario mínimo. De igual forma en este lugar habían bebidas alcohólicas.



En realidad la tienda tenía muy pocos productos y era muy pequeña, por lo que no hay comparación con los grandes almacenes que hay en otros países. Sin embargo, el chico señaló que hay productos más indispensables que deberían estar dichas tiendas según él; “En mi opinión, hay cosas más fundamentales que éstas, pero vamos, es mi opinión”, agregó.



Además, explicó que todos los productos se pagan con Moneda Libremente Convertible (MLC), la cual pueden conseguir en el extranjero o con personas que vendan en la calle, ya que a los cubanos no les pagan así. Asimismo, dio a conocer que el MLC equivale a 100 pesos cubanos y el salario mínimo en este país es de 2,100 pesos, es decir, 21 MLC, por lo que dice que si un usuario hubiera comprado dos copas, estaría sobrepasando el salario mínimo.



El video rápidamente se volvió viral en la plataforma y ya cuenta con 2.5 millones de vistas, 88.4 mil “Me Gusta”, 4813 comentarios y 4772 compartidas.



“Es como si vivieran detenidos en el tiempo”



Como era de esperarse, el video causó distintas reacciones entre los usuarios quienes se mostraron sorprendidos por la forma en la que funcionaba el comercio en Cuba; “Es como si vivieran detenidos en el tiempo”, “El comunismo solo funciona para hacer ricos a los que controlan”, “Para que vean la realidad de la revolución”, “No puedo entender cómo el pueblo no hace nada por cambiar el gobierno y es más los defienden”, “Parece que viven en 1940”, “Ni ganas dan de ir de compras”, dicen algunos comentarios en el clip.