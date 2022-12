Rompe en llanto por trabajar 8 horas y genera polémica en redes

Un joven se volvió viral en Twitter luego de que un usuario compartiera su tristeza. Harto de trabajar 8 horas diarias decidió grabarse con el fin de desahogarse. Entre lágrimas les contó a sus seguidores lo cansado y estresado que estaba sin sospechar la polémica que armaría.

”Estoy por renunciar. Soy un estudiante a tiempo completo. Trabajo por 25 horas a la semana y los fines de semana mi turno ocupa todo el día desde la apertura hasta el cierre, unas 8 horas y media los sábados y domingos”, confesó. ”Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes... y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, agregó con la cabeza gacha.



Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day... pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022