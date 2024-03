A finales de 2023, Google actualizó sus políticas y anunció que comenzaría a eliminar cuentas a partir del 1 de diciembre.

La medida encendió las alertas de los usuarios, quienes se preocuparon por el futuro de sus respectivas cuentas de Gmail. Todo ello debido a que en ellas se almacena una gran cantidad de información, incluidas las de otros servicios de la compañía como YouTube y Drive.

Si no sabías nada al respecto y quieres asegurarte que tu cuenta de Gmail no corre peligro, en Tech Bit te contamos los requisitos que debes cumplir para que tu información no sea eliminada.

¿Cuáles son los requisitos para que Google no borre tu cuenta de Gmail?

El gigante tecnológico llamó la atención de los internautas al anunciar cambios en sus políticas. Las modificaciones tienen como principal blanco las cuentas de Google inactivas.

En esencia, la compañía advirtió que se reservaría el derecho de eliminar un usuario inactivo, junto con su actividad y datos, si no ha usado la plataforma en dos años.

En ese sentido, el principal requisito para que Google no borre tu cuenta de Gmail es utilizarla. Así de sencillo.

La compañía considera que un usuario es inactivo si no hace uso de la plataforma en un período de dos años, por lo que la mejor solución para contrarrestar las nuevas políticas es seguir disfrutando de sus servicios.

En el caso de la cuenta de Gmail, otro requisito esencial es leer o enviar un correo electrónico. Acciones que te aseguran mantener tu usuario activo y no estar en la mira del gigante tecnológico.

Algo que debes considerar es que la actividad en la plataforma se monitorea por cuenta y no por dispositivo. Por lo que Google asegura en su Centro de ayuda que puedes usar Gmail en cualquier celular, computadora o tablet vinculada y con ello se entenderá que sigue activa.

Si tienes dudas, debes saber que cuando la compañía valore que un usuario es inactivo, lo notificará vía correo electrónico tanto en su cuenta de Google en cuestión o en la de recuperación, siempre y cuando tenga una.

¿Cómo recuperar tu cuenta de Gmail?

Si para no perder tu cuenta, intentaste ingresar a Gmail, pero olvidaste la contraseña, no te preocupes, ya que puedes intentar recuperarla.

En su Centro de ayuda, Google explica que en caso de que hayas olvidado la contraseña, debes responder un par de preguntas para confirmar que eres el dueño.

La compañía tecnológica aconseja contestar “de la mejor manera posible”, así como “no omitir ninguna pregunta”. En caso de dudas, recomienda escribir “la respuesta más aproximada”.

Cuando se complete la verificación, establece una contraseña que puedas recordar fácilmente, pero que sea compleja para evitar hackeos. También no olvides que debe ser nueva y no una que hayas usado en otras plataformas.

