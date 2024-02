Los amantes de los videojuegos encontrarán en el RedMagic 9 Pro un dispositivo ideal de juegos móviles on the road. Cuando no es posible contar con una consola o una PC para gaming, este celular es una solución más que viable.

El equipo que probamos se conecta a la red 5G e integra el Snapdragon 8 Gen 3, que se complementa con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Lo anterior garantiza una fluidez destacada en todo tipo de títulos.

Nos llamó la atención que el teléfono no se calienta de forma excesiva al jugar; encontramos que esto se debe a su ICE Cooling System. Este sistema de refrigeración es un verdadero diferenciador de las propuestas RedMagic, pues incorpora una cámara que atraviesa de borde a borde, de manera lateral, al dispositivo. Las ranuras de ventilación le dan un toque de diseño agresivo y robusto. De hecho, si se sopla de un lado, es posible percibir cómo sale el aire por el otro borde del móvil.

Imagen: especial

Leer también: Por qué Apple no recomienda meter el iPhone en arroz cuando se moja

Esto último no es del todo recomendable, pues se podría alterar el turboventilador. Este elemento es el encargado de hacer circular aire fresco, “reemplazar” el calor generado por el chip, la unidad de procesamiento gráfico y otros elementos de hardware.

Diseño sobresaliente

La novena generación también sobresale por su diseño: no hay protuberancias en el módulo de cámara principal. Esta, por cierto, está compuesta por tres sensores. El primero es de ángulo amplio de 50 megapixeles (MP), y se acompaña de un gran angular (50 MP) y un lente macro (2 MP); el conjunto ofrece resultados destacados en distintas condiciones.

El display es del tipo AMOLED (1,116 x 2,480 pixeles) y cuenta con un tamaño de 6.8 pulgadas, 120 Hz y capacidad de reproducción de colores de mil millones de tonalidades.

El software se basa en Android 14 e incluye la capa de personalización, RegMagic OS 9, que se concentra en las funciones de gaming. Es por eso que está la sección Gaming Space, con una oferta de apps de juegos especiales. Asimismo, el switch lateral ofrece una forma rápida de entrar en el modo juego.

Imagen: especial

Además de luces RGB, incorpora un par de botones o gatillos táctiles que es posible personalizar según las preferencias del gamer.

En cuanto al sonido, los altavoces ofrecen una fidelidad más que aceptable (aunque mejorable) a la hora de jugar o ver videos.

En conclusión, este es uno de los equipos móviles más recomendables para jugar, aunque, por sus especificaciones robustas y de gran nivel, cubre las necesidades de los distintos públicos que existen en el mercado.

Leer también: Cómo mandar mensajes invisibles en WhatsApp

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters