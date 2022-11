Recurre a tratamiento para eliminar su papada, termina con el rostro desfigurado

Deniz Valiantis buscaba lo que todas quieren: un rostro perfecto. Ella sentía que algo le faltaba a su cara para estar a gusto consigo misma así que recurrió a un tratamiento estético para eliminar su papada. Si bien no tenía mucha, lo poco que le sobraba le molestaba. Sin embargo, las cosas no salieron tal y como estaban previstas y terminó como ella misma mencionó, con el rostro "de una rana".

En TikTok el video donde esta joven del Reino Unido cuenta su desgracia tiene varias reacciones. Más de 2.000 personas ya le dieron like mientras que otras casi 170 compartieron el clip. Lleva menos de 5 días en la red social y no hay quien no se tiente de la risa al ver cómo le quedó la cara.



Su cara quedó como la de una rana. Foto: TikTok @missdvaliantis

Sin embargo, ante la ola de comentarios que recibió se vio en la obligación de aclarar que su tratamiento para deshacerse de la papada sí funciona. “Sí disuelve la grasa, *será* como una rana durante aproximadamente 3 días”, aseguró Deniz Valiantis quien supone que todo es producto de la hinchazón tal como se lo informó su médico.

‘’Yo nunca digo leve, les digo a los pacientes que van a hacer bullfrog, ténganlo en cuenta’', señaló un médico entre los comentarios. “Esto es muy común y no te lo dicen”, apuntó uno de los seguidores de la joven bajo el video viral que sigue sumando reproducciones. También se animaron a comentar los miedosos. Por ejemplo, hubo una mujer que quedó en shock porque el día anterior se había sometido al mismo procedimiento.