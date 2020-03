¿Qué es el Elsagate y por qué debes saberlo?

¿Cuánto tiempo pasas en el teléfono móvil al día? ¿Una, dos o tres horas? Es posible que el número de real de horas al día sea un poco más de eso. El internet es un lugar grande, lleno de recovecos y millones de contenidos que se suben al día. Fotos, videos, historias, tuits, estados de Facebook… el internet no para nunca.

Según cifras de YouTube, más de mil 900 millones de usuarios inician sesión cada mes en la plataforma. Estos espectadores pueden pasar más de mil millones de horas diarias en el sitio web, lo cual genera miles de millones de visualizaciones.

En YouTube se puede encontrar una gran cantidad de contenido de diferentes tipos: desde tutoriales hasta escenas de películas; contenido original realizado por los creadores (conocidos como youtubers) o comerciales de distintas marcas. YouTube es un gran océano de videos donde se puede encontrar casi cualquier cosa.

En 2017, el término Elsagate se volvió tendencia en las distintas plataformas debido a lo inquietante de su significado. Esta palabra (combinación del nombre de Elsa (de Frozen) y la palabra en inglés gate, que hace alusión al hecho de destapar un escándalo). Pero, ¿qué significa y por qué es importante que la gente esté al tanto?

Cifras de YouTube indican que “más del 70% del tiempo de visualización procede de dispositivos móviles”. Es decir, más de la mitad de usuarios de la plataforma reproducen contenido a través de teléfonos móviles, tabletas o similares. No existen cifras exactas al respecto, pero una parte de estos usuarios son niños pequeños que acceden a YouTube con intención de encontrar contenido que les entretenga.

Aunque la red ha tenido un impacto positivo, como la rapidez o el poder comunicarse con casi cualquier persona a cualquier hora, es innegable el hecho de que existe “el otro lado del internet” donde las cosas comienzan a dejar de ser agradables. Y seguimos en la parte superficial del internet (nada de deep web, porque esa ya es otra historia).

Elsagate es una palabra que sirve para nombrar a todo ese contenido de YouTube y YouTube Kids que podría parecer hecho para niños pero que en realidad no lo es. Es decir, estos videos pueden mostrar situaciones violentas, sexuales o traumáticas en general. La gente que realiza este tipo de videos generalmente lo disfrazan por medio del uso de personajes famosos dentro de la cultura pop que generalmente son aptos para todo público. (Por eso el término hace mención a Elsa de Frozen, ella salía a menudo en estos videos).

Pero esta situación no es reciente. Tal vez uno de los primeros reportes de este tipo de contenido fue realizado en el diario Korea JoongAng Daily en 2014. Sin embargo, el tema comenzó a tomar notoriedad cuando en junio de 2016, The Guardian publicó un artículo donde habló sobre el canal de YouTube Webs and Tiaras. El cual, tan solo en dos meses después de su creación, llegó a figurar como el tercer canal más visto de YouTube.

Dicho canal mostraba a personajes como Spiderman y Elsa con paletas gigantescas. Otros personajes que se mostraban en el canal eran Batman y The Joker, Las Tortugas Ninja y Capitán América.

Para marzo de 2017, la BBC publicó otro artículo referente a este fenómeno en el cual explicaban que este tipo de videos “se podían ver como caricaturas populares pero mostraban contenido inquietante e inapropiado no recomendado para niños”. En dicho texto, la BBC mencionó también que no era un incidente aislado pues habían encontrado “cientos de videos similares con personajes infantiles con temas inapropiados”.

A partir de ese escándalo, YouTube reforzó sus lineamientos de seguridad y desmonetizó cualquier contenido que tuviera “un uso inapropiado de personajes de entretenimiento familiar". Poco después, en noviembre de ese mismo año (2017) YouTube anunció que había eliminado más de 50 canales y miles de vídeos que infringían estas nuevas políticas.

Se bien se ha hablado desde hace años acerca de este tema, y aunque YouTube ha reforzado sus políticas desde ese entonces, todavía en la actualidad se puede llegar a encontrar videos de este tipo dentro de la plataforma.

Se ha vuelto común ver a niños con tablets o teléfonos móviles. La acción en sí no tiene nada de malo. Lo que es preocupante es no saber qué ven los pequeños al navegar en la web. La supervisión de un adulto es importante.