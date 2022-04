Prueba de Twitter permite "no mencionarte” en los tuits

Es posible que Twitter aún no tenga un botón de edición de tuits, no obstante, la red social ofrece esta semana una característica que parece ser de utilidad para los entusiastas de la plataforma.



La red social ahora está implementando una función de "No mencionar" previamente insinuada, que permite a los usuarios eliminarse de una conversación.

¿Cómo funciona "No mencionar" en Twitter?



La oferta experimental está actualmente limitada a la versión web de Twitter. Para activarla, solamente tienes que elegir "salir de esta conversación" de las opciones de un tuit, para evitar notificaciones constantes de un chat al que nunca quisiste unirte.



Cabe señalar que esta función solamente se encuentra disponible para algunos usuarios, según señaló Twitter, por lo que, si no la encuentras activada no te asustes.



No está claro si la función podría estar ampliamente disponible o cuándo, o cuándo podría llegar a las aplicaciones móviles.



En su formato actual, el texto de la mención permanece en el tuit, el cambio radica en que simplemente no se envía una alerta al usuario mencionado.



Menciones, un dolor de cabeza para Twitter



La empresa ha probado o implementado numerosas funciones para mantener las menciones civilizadas, incluido un modo de seguridad contra el acoso que bloquea automáticamente a los usuarios malintencionados.



Este, sin embargo, podría ser uno de los más prácticos. Los usuarios de Twitter a menudo se enfrentan a menciones no deseadas de amigos, spammers y otro tipo de usuarios en general.



Con esta nueva herramienta, se brinda al usuario más control sobre su participación y le permite concentrarse en los chats que son de su interés.

