Probamos la GoPro Hero 11 Black

Hoy en día si buscas una cámara que te permita grabar tus deportes favoritos en movimiento, al igual que otro tipo de circunstancias en las que no puedes sostener la cámara con las manos, una de las mejores opciones del mercado, son los dispositivos Go Pro.



Esto se debe a que la firma se enfocó en definir este mercado, destacándose como una de las opciones más viables en cuanto a cámaras de acción se refiere.



En ese sentido, la nueva Hero 11 Black de GoPro no decepcionará a los amantes de los deportes extremos, pero tampoco a los usuarios casuales que la tienen montada en su casco de motocicleta / bicicleta o que la utilizan como una cámara tradicional.



En Tech Bit probamos este equipo y a continuación te dejamos nuestras impresiones.





Uno de sus primeros puntos destacables, es que este modelo agrega más funciones fáciles, incluido un nuevo formato de sensor que facilita la grabación de videos verticales para plataformas como TikTok, configuraciones simplificadas y mejor duración de la batería entre otros aspectos.



Otro punto a favor, es la compatibilidad con los accesorios, ya que tanto los filtros de lentes, como las modificaciones y complementos de la Hero 10 Black, funcionarán con Hero 11 Black.



Sensor



Si bien los cambios antes mencionados pueden parecer mínimos, el más destacable es el nuevo sensor que integra. Cuenta con un tamaño un poco más grande, pero solo de forma vertical, lo que le da una relación de aspecto de 8:7.



Ese dato es importante, dado que en modelos anteriores, era posible grabar en 16:9 y 4:3, sin embargo, el nuevo 8:7 convierte a la Hero 11 en una mejor opción para grabar en video vertical, formato muy demandado hoy en día para contenido en redes sociales.



La integración de este sensor permite también lo que GoPro llama HyperView, una toma de ángulo más amplia que la opción SuperView presente en la Hero 10.



Si bien esto es útil en algunos entornos estrechos, como la escalada en roca, por ejemplo, la distorsión en las esquinas es extrema.



Otro punto a favor, es que el nuevo sensor permite extraer imágenes fijas de 24.7 megapíxeles de los videos que grabes.



Esta funciónes bastante útil, para quienes deseen tener en foto alguna sección de sus videos, ya que, después de grabar alguna toma, puedes utilizar la aplicación Quik u otro software para extraer imágenes fijas del video.





Fotos



Hablando de imágenes y fotos, si realizas una toma fija con GoPro, tus instantáneas obtienen un ligero aumento de calidad de hasta 27 megapíxeles, es decir, 4 mp más de los 23 ofertados en la Hero 10.



Igualmente este equipo tiene la capacidad de tomar imágenes RAW en modo ráfaga. Anteriormente, la ráfaga se limitaba a archivos JPEG. La capacidad de disparar RAW en este modo brinda otra opción para el escenario anterior, donde desea terminar con una imagen fija, pero también desea disparar de forma continua.



El modo de ráfaga no es un video, por lo que aún existe la posibilidad de que te pierdas ese momento perfecto, pero ese riesgo se compensa un poco con la ventaja de poder desarrollar una imagen RAW en el software de edición RAW.





Batería



En la caja se incluye un cable de carga USB-C / USB-A que puedes conectar directamente a la cámara y cargarla empleando un adaptador que tengas por casa. GoPro recomienda uno de 5V/2A, pero si como yo el que tienes es uno viejo de iPhone de 5V/1A (es lo que tiene que ya no se incluyan adaptadores), el tiempo será ligeramente superior a las tres horas.



Eso sí, con un accesorio de carga puedes beneficiarte de su carga rápida y tenerla lista en aproximadamente una hora.



Características:



Resolución foto: 27 MP, sensor con una relación de aspecto 8:7 y un tamaño de 1/1.9 pulgadas

Resolución video:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Modos de disparo: Ráfaga, foto nocturna, SuperPhoto, RAW Photo, grabación en bucle, intervalos, fotografía secuencial, cámara lenta, video TimeWarp

Batería: 1.720 mAh extraíble

Almacenamiento: MicroSD (Clase 10 o UHS-I mínimo)

