¿Por qué MultiVersus es un título que debes jugar?

MultiVersus, el videojuego desarrollado por Warner Bros, y fue galardonado el pasado 8 de diciembre como mejor juego de pelea en The Game Awards 2022.



Asimismo, también se coronó como mejor juego multijugador, por lo que hoy queremos contarte algunas de las características que lo componen para evidenciar el porqué de su éxito.

“El Multiverso está al alcance de tu mano”



Este es el lema con el que se codifica uno de los videojuegos más emblemáticos del 2022: “En MultiVersus, el Multiverso está al alcance de tu mano”, de manera bastante ingeniosa, este juego consigue aportar cierta autonomía al jugador, para que él decida lo que quiere hacer, y qué tan disparatados podrían ser, o parecer, los enfrentamientos.



¿Te imaginas ver pelear a Harley Quinn con Tom y Jerry? Pues en este videojuego es totalmente posible y digamos que de ahí es donde surge la “magia” o suspicacia, pues a quien no le parecería interesante ver una disputa entre personajes que, evidentemente, no comparten nada en común.



Fue lanzado el 19 de julio de 2022, clasificado como un juego de lucha multiplataforma, en donde es posible formar equipos y utilizar personajes populares.



Tal como lo alude su nombre, en este juego podrás ahondar en múltiples universos y enfrentar diversos personajes entre ellos, imagina cuantas particularidades podrás encontrar.





Lo que tienes que saber de MultiVersus



Los alocados enfrentamientos que puedes diseñar en este videojuego, están distribuidos en 2 vs 2, por lo que en cada lucha habrá un máximo de 4 personajes, estas criaturas son provenientes del mundo Warner Bros, así que tendrás una amplia gama a elegir, algunos de ellos son: Finn el humano, Jake el perro, Wonder Woman, Harley Quinn, Granate, Superman, Black Adam, Tom y Jerry, Shaggy, Batman, entre otros.



Podrás apreciar las habilidades y características de los poderes de los personajes, basados meramente en la construcción de su historia, es decir, si Bugs Bunny sacará una espada y un escudo para defenderse seguro se saldría de su propio hilo narrativo, pero qué tal si lo viéramos haciendo un ataque de pastelazos, justo de esta manera opera la dinámica de enfrentamientos en el videojuego.



La batuta en el desarrollo de este videojuego fue a cargo de Player First Games, quienes se encargaron de traer a mediados de noviembre la segunda temporada de MultiVersus, en donde además de hacer mejoras en el videojuego, incorporaron nuevos personajes, como Marvin el Marciano de los Looney Tunes, uno de los villanos más emblemáticos de este universo.





Escenarios



Los escenarios en este videojuego son otro elemento muy importante para la construcción narrativa, pues además de que las gráficas son muy llamativas y fluidas, el escenario puede ser desde la Baticueva, la casa del árbol de Jake y Finn o Cromulons de Rick y Morty, entre otros.





Modos de juego



MultiVersus tiene tanto partidas en línea como contra la IA (Inteligencia Artificial), en cuanto a sus modos, estos suelen renovarse y reinventarse conforme a las actualizaciones del videojuego, los más clásicos son el modo Cooperativo: 2 vs 2, también hay 1 vs 1, y no podemos olvidar el Todos contra todos, conformado por cuatro jugadores.



Lo mejor de todo es que este videojuego es totalmente gratuito y está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series, así que puedes descargarlo y volverte parte de la conversación, compartiendo tu opinión y experiencia de este videojuego.





Paquetes del fundador para obtener más beneficios



Aunque este juego es completamente gratuito, existen paquetes que incluyen ciertos beneficios por un costo adicional, en total hay 3 opciones, la mayoría incluye boletos de personajes, estandartes, determinados valores de gleamium (que es su tipo de moneda), entre otros, y los puedes adquirir en la página oficial del videojuego, están disponibles para ambas consolas: PS y Xbox.



Founder’s Pack

Deluxe Founder’s Pack

Premium Founder’s Pack



¿Qué opinamos de MultiVersus?



Podríamos concluir abiertamente, que una de las particularidades y atractivos que construyen a este videojuego, sin duda, es la variabilidad de sus personajes, atributo que consigue enganchar de alguna manera al jugador, al darle la oportunidad de que “algo” pase, dando pie a que estas criaturas en pantalla, que no comparten nada entre sí y que hemos visto en caricaturas o películas desde hace años, por fin se encuentren cara a cara.



MultiVersus permite que algo que parecía imposible se vuelva una realidad, y si nos ponemos a reflexionar, esta era una idea que probablemente Warner Bros tenía guardada desde hace años, prueba de ello es la película Space Jam, que nos permitió ver en pantalla a personajes completamente diferentes: Los Looney Tunes y Michael Jordan, un claro ejemplo de dos universos entremezclados.

