Una acción tan sencilla como poner a cargar el celular puede estar repleta de errores. Los mismos fabricantes nos explican cómo realizar este proceso de manera correcta, aunque a veces pasamos desapercibidas sus indicaciones.

Seguramente te habrás percatado que el cargador y la batería suelen calentarse. Si bien hasta cierto punto se considera normal, por el tipo de case que le ponemos o el modo de carga, existen hábitos que empeoran la situación.

Aquí te explicamos todas las posibles causas de este problema.

Cargar el celular. Foto: Unsplash

¿Qué hacer cuando se calienta el celular?

Cuando el celular tiene una temperatura más alta a la normal se le conoce como sobrecalentamiento. De acuerdo con Samsung, este fenómeno limita las funciones y el rendimiento del dispositivo.

Si un teléfono se calienta “el brillo de la pantalla y la velocidad del dispositivo disminuye automáticamente para reducir la temperatura de este. Las aplicaciones que estén siendo ejecutadas se cierran y sólo permanece disponible la función de llamadas de emergencia hasta que se enfríe”.

También es probable que el celular se vuelva lento o no cargue a la misma velocidad. Asimismo, la cabecilla del cargador puede calentarse y debemos actuar rápidamente si queremos evitarnos reparaciones costosas.

El fabricante explica que una de las razones del sobrecalentamiento es la temperatura exterior. “Este fenómeno también se puede producir en caso de que la temperatura ambiental sea muy alta, muy baja o en caso de que tu smartphone se encuentre directamente expuesto a los rayos del Sol”.

Otra causa es el modo de carga rápida o inalámbrica. Dicha tecnología permite que la alimentación de la batería sea más eficiente y con mayor potencia. Sin embargo, su principal desventaja es que incrementa la temperatura del dispositivo.

De igual manera, debemos asegurarnos que estemos cargando el celular con los accesorios originales. Tanto las cabecillas como el cable de alimentación están fabricados con la capacidad de voltios que nuestro dispositivo tolera.

Por lo anterior, no se recomienda comprar accesorios de imitación o alimentar de energía al teléfono con el cargador de otra marca. Una vez que ya conoces las causas del problema, vamos a la solución.

Cargar el celular. Foto: Pixabay

¿Cuál es la forma correcta de cargar el celular?

En primer lugar, Huawei sugiere no cargar el celular en lugares calurosos o bajo la luz directa del Sol. Tampoco es correcto dejarlo conectado a la corriente eléctrica sobre una colcha o almohada porque podría sobrecalentarse.

Lo que te vamos a decir seguramente no te va gustar, pero no uses tu dispositivo mientras lo cargas. Este hábito aumenta la temperatura porque, al mismo tiempo que se alimenta la batería, la luz de la pantalla se encuentra activa y demanda mayor energía

Si usas un cargador inalámbrico, verifica que no haya objetos metálicos (como tarjetas con bandas magnéticas, imanes y llaves) alrededor. Dichos materiales suelen calentarse con mayor frecuencia y transportan las temperaturas.

Finalmente, evita que el polvo, arena y suciedad entren en la ranura del cargador (de tu dispositivo y de la cabecilla). Samsung detalla que las partículas externas pueden producir corrosión o un cortocircuito temporal en la toma del puerto.





