Por buscar prohibir WeChat demandan a la administración Trump

El pasado 6 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohibía las operaciones de TikTok y WeChat en su país. Sin embargo, un grupo de usuarios consideran que dicha acción es inconstitucional por lo que decidieron demandar.

De acuerdo con información dada a conocer por The Wall Street Journal la demanda en contra de la administración Trump fue interpuesta por un grupo de usuarios de WeChat que no tienen relación con la compañía o su propietario Tencent, pero busca bloquear la orden porque consideran que no se realizó bajo el debido proceso y viola los derechos de libertad de expresión.

La alianza de usuarios de WeChat está formada por personas que dicen que dependen de WeChat para fines personales y comerciales. Un abogado del grupo dijo que espera que la administración Trump se vea obligada a explicar qué transacciones de WeChat estarían sujetas a la prohibición.

La demanda también argumenta que la prohibición está dirigida a los estadounidenses de origen chino. "Es la aplicación principal que los hablantes de chino en los Estados Unidos. La usan para participar en la vida social al conectarse con sus seres queridos, compartir momentos especiales, discutir ideas, recibir noticias de última hora y participar en discusiones políticas. Se ha vuelto esencial para la conducta de la vida diaria de sus usuarios, muchos de los cuales pasan horas cada día en la aplicación", se señala en la demanda.

La orden ejecutiva del presidente Trump, que entrará en vigencia en septiembre, bloquea explícitamente "cualquier transacción que esté relacionada con WeChat". Cabe recordar que en el mismo escenario se encuentra ByteDance, la empresa matriz de la aplicación para compartir videos cortos TikTok. En ambas casos el mandatario invoco la Ley de poderes económicos de emergencia y la Ley de emergencias nacionales.

Entre las razones de la orden dadas por el presidente está que: “tanto WeChat como TikTok pueden usarse para campañas de desinformación que beneficien al Partido Comunista Chino”.

Al respecto las plataformas han sostenido en diversas ocasiones que no tienen relación con el gobierno chino y no representan un riesgo para la seguridad de sus usuarios.

Cabe señalar que TikTok confirmó que planea demandar a la administración Trump por la orden que firmó a pesar de que la plataforma ha estado en conversaciones con Microsoft sobre la posibilidad de que adquiera las operaciones de TikTok en los Estados Unidos. Y, según se ha dado a conocer, otras empresas, como Twitter y Oracle, también mantuvieron conversaciones por separado con TikTok.

Un arma de doble filo

Diversos especialistas han hecho notar que la prohibición a WeChat en los Estados Unidos podría resultar contraproducente para muchas compañías.

La aplicación de mensajería WeChat, aunque no tiene una base de usuarios tan amplia como otras plataformas, al registrar solo 1.5 millones de personas que la utilizan activamente en los Estados Unidos, en China se usa ampliamente para compras, pagos y otras transacciones comerciales por lo que contabiliza mil millones de usuarios en ese país.

Es por ello que, a principios de este mes, según reporta el medio The Verge, más de una docena de empresas estadounidenses, incluidas Ford, Disney y Walmart, rechazaron la prohibición de WeChat y les dijeron a los funcionarios de la Casa Blanca en una llamada que la acción sería problemática para ellos y sus negocios.

En ese sentido se dice por ejemplo que prohibir el app podría limitar seriamente la capacidad de Apple para competir en el mercado chino por lo que las ventas de iPhone podrían caer un 30% en todo el mundo, según el analista, Ming-Chi Kuo.

Habrá que esperar para saber si la demanda, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en San Francisco, por parte de WeChat Alliance Group, tiene algún efecto sobre la prohibición.