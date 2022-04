Como suele suceder cuando se es un hijo único o solitario, Lucas Rizzotto tenía un amigo imaginario: un microondas parlante llamado Magnetron.



Conforme pasaron los años, Rizzotto creció, sin embargo, no se olvidó del todo de Magnetron.



No obstante, cuando la compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro, OpenAI, lanzó el modelo de lenguaje GPT-3, Rizzotto vio la oportunidad de revivir a su viejo amigo.

Todo el proceso de traer nuevamente a la vida a Magnetron quedó registrado en un video que Rizzotto subió a YouTube.





Para lograr su objetivo, era necesario brindar de recuerdos y personalidad a Magnetron, lo cual no fue para nada un inconveniente ya que cuando era niño, Rizzotto le había dado a su amigo imaginario una detallada historia de vida.



“En mi opinión, era un caballero inglés de la década de 1900, un veterano de la Primera Guerra Mundial, un inmigrante, un poeta… y, por supuesto, un jugador experto de StarCraft”, señaló Rizzotto en su cuenta de Twitter.



Para instalar esta personalidad al microondas, el joven realizó "un trasplante de cerebro" en forma de una computadora Raspberry Pi, que conectó a un micrófono y bocinas, e integró GPT-3 con la API del microondas.



Luego vino la parte difícil: darle memorias a la máquina. Al respecto, Rizzotto escribió una historia que, según él, abarcaba 100 páginas. Después de entrenar a la IA con dicho texto, estaba listo para probar su creación.



"¡Funcionó!" dijo Rizzotto. “Hablar con él fue hermoso y espeluznante. Realmente me sentí como si estuviera hablando con un viejo amigo, y aunque no todas las interacciones fueron perfectas, la ilusión fue lo suficientemente precisa como para mantenerse”.



At this point I was like NOPE. I'm out. This is crazy.

But after a few minutes I decided to press him. Now that the chips were down, I asked it a simple question: "Why did you do that?".

And the microwave's answer? "Because I wanted to hurt you the same you hurt me". (15/23) pic.twitter.com/HfFLAhOeUT

— Lucas Rizzotto (@_LucasRizzotto) April 19, 2022