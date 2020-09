Podrás iniciar tu WhatsApp web con huella digital

Como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, WhatsApp suele guardar mucha información privada, es por ello tan importante para los usuarios encontrar funciones para garantizar que nadie más pueda leer sus conversaciones y utilizar todas las herramientas de la manera más cómoda posible, lo que pronto podrían lograr en la versión web.

El sitio WABetaInfo, especializado en filtraciones de WhatsApp que nos ha adelantado funciones como el modo oscuro y los stickers animados, ha descubierto que la empresa propiedad de Facebook está trabajando en un nuevo sistema de inicio de sesión mediante huellas digital en la última versión beta de la aplicación para Android (2.20.200).

De acuerdo con el portal, la herramienta de seguridad funcionará de manera similar a la interfaz de código de control de calidad que la aplicación utiliza actualmente para autenticar nuevas sesiones de escritorio. De esta manera ya no será necesario abrir la página web, sacar el celular, ir al menú en la app y escanear un código QR en la computadora portátil para tener los chats en la computadora.

Lo que sucederá, si es que esta opción llega a ser habilitada, es que los usuarios podrán iniciar sesión directamente con su huella digital desde su teléfono, dejando atrás el tener que escanear el código. Lo que lo hará más seguro pues, incluso si alguien llega a tomar su teléfono no podrá iniciar WhatsApp web.

Esto por ahora es solo un rumor, podría no ser implementada en la aplicación, habrá que esperar para verlo, así como se está esperando que lleguen nuevas funciones como la posibilidad de tener la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos.

Protege tus conversaciones con huella

No estamos seguros de que la función de abrir tu cuenta en WhatsApp web mediante tu huella digital sea habilitada para todos los usuarios, lo que sí te recomendamos hacer es proteger tus conversaciones mediante este método de manera que, aunque prestes tu celular, nadie podrá ver tu app.

Considera que esta herramienta no solo está pensada para que las personas a tu alrededor no tengan acceso a tu cuenta sino para que, si llegas a perder o te roban el celular, un tercero no podrá hacer un mal uso de la app. Es por ello que vale la pena que consideres el bloqueo mediante un sistema biométrico.

En iPhone para bloquear el acceso a WhatsApp con el reconocimiento facial o la huella dactilar, lo primero, aunque parezca obvio, es estar seguro de que el dispositivo cuenta con estas funciones. Si es así, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp

Pulsa sobre la opción de Configuración que aparece sobre la barra inferior de opciones.

En ese menú elige la opción de Cuenta y luego Privacidad.

Entonces busca la opción Bloqueo de pantalla.

Ahí encontrarás una pantalla en la que, según el modelo de iPhone que tengas, aparecerán las opciones para activar el reconocimiento facial o Face ID y la huella dactilar o Touch ID.

Ahora solo sale de la aplicación y revisa que funcione correctamente con el método de protección elegido.

Recuerda que en caso de que no detecte bien tu cara o huella, siempre podrás usar el PIN de protección del iPhone para acceder.

En Android los pasos a seguir son los siguientes:

Abre la app de WhatsApp

Ve al menú de configuración para ello da clic en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla.

Elige la opción de Ajustes, luego cuenta y finalmente Privacidad.

Te aparecerá un nuevo menú en donde debes elegir Bloqueo con huella digital, dale habilitar.

A partir de ese momento, cada vez que quieras acceder a WhatsApp, se te pedirá que pongas tu huella en el sensor.