¿Planes (no tan) ilimitados para tu celular?

Actualmente en el mercado existen diversas opciones para adquirir un servicio de internet en tu teléfono celular, sin embargo es necesario leer muy bien los términos y condiciones de cada paquete antes de adquirir uno.

Por ejemplo, se debe poner especial atención en los paquetes “todo ilimitado”, como los que ofrece el proveedor de telefonía móvil Virgin Mobile México, compañía que forma parte del conglomerado Virgin Group.

En el caso de uno de los periodistas de Tech Bit, recientemente adquirió este paquete. Sin embargo, a pesar de que el paquete se oferta como “Todo ilimitado” en cuanto a megas, redes y llamadas se refiere según la propia página de la compañía, esto no es del todo cierto: había “letra pequeña” y no fácilmente visible.

Al estar utilizando este paquete “ilimitado”, se subió un archivo pesado (de unos 3 GB) a Google Fotos. Esta acción causó que el servicio se bloqueara, información que se obtuvo un día después de quedarse sin navegación y después de llamar a la línea de atención de Virgin Mobile.

En la primera llamada, señalaron que el motivo de la interrupción de la posibilidad de navegación se debió al hecho de hacer un alto consumo de GB en poco tiempo (causado por la subida del video). Se dijo que el problema había quedado reportado, que se procedería a un “reseteo” y que al día siguiente alrededor de las cinco de la tarde el problema debería quedar resuelto.

Problema sin resolver

Pasadas las cinco de la tarde del día posterior (7 PM), nuestro compañero volvió a ponerse en contacto con la compañía debido a que su servicio seguía cancelado. A lo anterior, el asistente telefónico de Virgin señaló que en realidad dicho proceso tomaba 72 horas, por lo que al día siguiente regresaría el servicio, acotando que no se debe compartir datos o subir archivos pesados para evitar de nueva cuenta la cancelación del servicio.

Explícitamente, el reportero de Tech Bit señaló que junto con cada paquete ofertado debería incluirse un recuadro en el que se señalara qué contiene realmente cada paquete y así, que el consumidor sepa qué es lo que se está comprando, a lo que el asistente, señaló que dicha información se encuentra en el área de términos y condiciones, ubicada junto a cada paquete.

El servicio se activó nuevamente (después de poco más de 72 horas). Sin embargo, un día después, al estar viendo una película en un servicio de streaming, el servicio se volvió a cortar, por lo que el colaborador nuevamente se puso en contacto con la compañía para saber a qué se debía la nueva falla, a lo que en la atención a clientes de Virgin Mobile le señalaron que se debió al consumo de GB por video, ya que el paquete “Todo ilimitado” no incluye consumo de video, excepto, YouTube de acuerdo a sus términos y condiciones.

Al respecto, el colaborador señaló que entonces el paquete “todo ilimitado” realmente no lo era si había restricciones acerca del contenido que se puede consumir. Solicitó que se le indicara qué sí podía hacer y que no con dicho paquete, a lo que la agente señaló que solamente no se podían ver videos en plataformas de streaming ni subir videos pesados. Además, se le aseguró que el servicio se reestablecería a las cinco de la mañana del pasado domingo 21 de junio para poder seguirse usando.

Al no cumplirse lo prometido, el colaborador volvió a comunicarse con la compañía, pero con la sorpresa que al ingresar al menú de atención al cliente, se encontró con un nuevo mensaje, que en lugar de darle opciones como generalmente lo hace la línea de asistencia de la compañía, solamente rezaba un mensaje del tipo: “detectamos que tu velocidad de navegación es lenta debido a que superaste el umbral para nuestra política de uso justo, para reestablecer tu velocidad es necesario comprar nuevamente el paquete indicado. Este cambio se ve reflejado en menos de media hora”.

Es decir, contrario a lo que el usuario podría esperar de un paquete que se dice ilimitado, al bloquearse este, la única opción que existe para tener nuevamente internet en el teléfono, es comprar otra vez el paquete.



Términos y condiciones

Como se señaló anteriormente, las limitantes de cada paquete ofertado por la operadora Virgin Mobile, se encuentran señaladas en el área de términos y condiciones, sin embargo esto no es del todo evidente, ya que al ingresar en el sitio de Virgin Mobile, en el área de paquetes, solamente se encuentran tres destacados: 2GB rock de 150 pesos, 3GB mediano de 199 pesos y todo ilimitado de 299 pesos.

Para saber si el último paquete tiene ciertas limitaciones, el usuario debe pasar el cursor sobre un signo de admiración ubicado junto al nombre del paquete, el cual cabe señalar, no cuenta con algún elemento que lo haga destacar del resto del anuncio, para que el usuario sepa que ahí hay información extra de dicho paquete.

Asimismo, al pasar el cursor sobre él, aparece en letra pequeña la leyenda “ver términos y condiciones”, pero sin un link que lleve a dicha sección, por lo que el usuario debe dirigirse a la parte baja del sitio web y hallarla.

Una vez dentro del menú señalado, es necesario buscar el paquete en cuestión por su nombre, el cual no se encuentra señalado al tratar de pagar dicho paquete, por lo que el usuario deberá abrir cada opción que se relacione con el paquete adquirido como grande ilimitado web, chico ilimitado, chico ilimitado web mediano ilimitado, mediano ilimitado web, grande ilimitado 5, grande ilimitado 10, grande ilimitado 15, grande ilimitado 20, grande ilimitado etcétera.

Una vez que se llega al paquete correcto, se despliega un PDF en el que la firma señala: “Los servicios ilimitados con los que cuenta el paquete están sujetos a la política de uso justo. El usuario podrá navegar a alta velocidad mientras su paquete se encuentre activo, si el usuario consume 10,240 MB o más la velocidad de navegación disminuirá hasta 15 kbps. Para restablecer la velocidad el usuario tendrá que activar otro paquete con el mismo valor. De igual forma al alcanzar el límite de 800 SMS o 1,700 minutos de voz quedará bloqueada la línea. Para más información visita nuestro sitio en el apartado contrato de adhesión”.

Además, es justo aquí, al final del documento, en el que se señala que la navegación ilimitada, en cuanto a video se refiere, solamente se aplica para YouTube y Netflix.

Por lo tanto, se puede señalar que se trata de ofertas engañosas, dado que el paquete ilimitado, realmente no lo es y la información para verificarlo es de difícil acceso para el usuario común.