Facebook es una de las redes sociales más populares de internet. En ella puedes compartir todo lo que se te ocurra, videos, fotografías, memes... Aunque en ocasiones hay publicaciones que no quisieras ver o desearías no haber hecho, y para eso tienes la opción de "borrar tu pasado".

Tener una cuenta en Facebook te permite conectar con personas de todo el mundo. Una de sus características más llamativas es que puedes compartir o almacenar recuerdos con tus seres queridos, como si se tratara de un diario. Sin embargo, por distintas razones, algunas personas tienen la necesidad de borrar el registro de actividad que realizaron en la red social. Pero como hacerlo de manera manual tomaría mucho tiempo, hay un truco con el que lo lograrás en pocos segundos.



Borra la actividad que hiciste en el pasado en tu cuenta de Facebook

¿Ya llevas años con tu cuenta de Facebook y te gustaría deshacerte de tu actividad para que nadie la vea? No te preocupes, hoy en Tech Bit te daremos el paso a paso para borrar tu pasado desde tu celular.

Primero que nada hay que aclarar que para borrar tu pasado en Facebook no es necesario que te deshagas de tu cuenta y te crees una nueva, ya que si haces esto perderás tus contactos, publicaciones, fotos e historial de conversaciones sin posibilidad de recuperarlos.

El método que te compartiremos para borrar tu pasado en Facebook te permitirá conservar el resto de tu información y solo eliminar la que deseas. Además, tienes la libertad de seleccionar un periodo en específico o tipo de contenido, por ejemplo si lo que quieres es dejar atrás a tu ex.



Utiliza la opción “Registro de actividad” de Facebook

Lo primero que deberás hacer es ingresar a la aplicación de Facebook, luego dirígete a tu perfil y selecciona el menú principal representado por los tres puntos, en la mayoría de teléfonos, este se ubica justo debajo de tu foto.

A continuación, se abrirá la pestaña “Configuración del perfil”, donde te aparecerán diferentes opciones de seguridad como el Estado de tu cuenta, Archivo, Administrar publicaciones o Revisar etiquetas, deberás seleccionar “Registro de Actividad”.

En “Registro de Actividad” podrás observar todas las acciones que has hecho en tu cuenta de Facebook, desde su creación hasta la actualidad. Aquí tienes la opción de revisar tus publicaciones (fotos, videos y post) que compartiste, en las que te etiquetaron, las reacciones que dejaste a otras personas y hasta en grupos.



Selecciona la opción “Tus publicaciones” y da clic en el botón “Administrar tus publicaciones”, en seguida podrás observar todo el contenido que publicaste en tu perfil.

Después, en esa misma ventana, en la parte superior, encontrarás un botón que dice “Filtros”, aquí podrás elegir la fecha de tu pasado que deseas borrar. Luego, marca las casillas de las publicaciones que quieres eliminar.

Una vez que ya tienes las publicaciones, fotos y videos que quieres borrar, pulsa en “Mover a papelera”, confirma y listo.

Así de sencillo habrás borrado tu pasado de Facebook, recuerda que los elementos que muevas se eliminarán de manera automática después de 30 días.

Recupera la actividad eliminada en Facebook

Si ya eliminaste tu pasado de Facebook, pero te arrepentiste, te tenemos buenas noticias. Es posible restaurar los elementos que enviaste a la papelera siempre y cuando no hayan pasado 30 días.

Para recuperarlos, deberás acceder a “Registro de Actividad” y pulsar el botón “Papelera”, en seguida verás los elementos que eliminaste y tendrás la opción “Restaurar” para regresarlos a tu perfil, así volverán a ser visibles en tu biografía de Facebook.



Otras opciones de Facebook para borrar o esconder tu pasado

¿No estás seguro de querer borrar tu pasado en Facebook de manera definitiva? Entonces, una vez que ya seleccionaste las publicaciones que quieres ocultar, deberás oprimir el botón “Archivar” y el contenido se trasladará a una carpeta oculta donde podrás restaurarlos o mandarlos a la papelera cuando lo desees.

Como plus, si en alguna ocasión sospechas que hackearon tu cuenta o que alguien más la está utilizando, puedes acceder a “Registro de Actividad” y hacer una revisión de los dispositivos desde los cuales se ha iniciado sesión con tu correo, los dispositivos activos o lugares de acceso, de esta manera podrás proteger tu seguridad.

Ya no te lamentes por lo que publicaste, borrar tu pasado en Facebook no es malo, este paso a paso te ayudará a desechar todo el contenido que ya no te gusta ver en tu perfil, simplemente porque tus gustos cambiaron o ya no te identificas con él.

