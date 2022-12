Nueva ley española de Startups beneficia a Latinoamérica: Benjumea

El Congreso Español aprobó hace unas semanas la conocida como Ley de Startups con esto se busca incentivar el ecosistema de emprendimiento en el país Ibérico. La legislación entrará en vigor a principios de 2023, luego de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado de ese país europeo.



De visita en Madrid, en Tech Bit conversamos con María Benjumea, considerada como un referente internacional en el tema del emprendimiento, para saber cómo beneficia esta legislación a los mexicanos y latinoamericanos.



La empresaria destacó que una de las grandes ventajas que dará esta Ley es la relacionada con las visas. “Esto facilita muchísimo la atracción de los nómadas digitales y de los emprendedores porque van a poder venir e instalarse aquí [en España] de manera más sencilla”.

La especialista, quien se dice convencida de que “entre España y toda Latinoamérica somos una gran región en temas de emprendimiento” agregó que la Ley incluye una serie de exenciones y ventajas en temas fiscales que favorecen el crecimiento de las iniciativas de negocios.



“Ahora mismo. Es decir, antes de que se ponga en vigor la Ley, los emprendedores pagan impuestos desde el primer momento. Con la Ley, esto se hará cuando las empresas empiecen a recibir los beneficios. Eso es muy ventajoso desde el punto de vista de toda exención que tienes”.



Agregó que también se contempla un significativo ajuste al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPS) y a los impuestos de sociedades. Asimismo, dijo que, en temas de inversión también se establecieron facilidades.



“De verdad creo que las ventajas que tendrán las startups de cualquier parte del mundo, pero en particular las latinoamericanas, de venir aquí a establecerse son fantásticas”, dijo Benjumea.



Incentivan ecosistema emprendedor



El objetivo del gobierno español con esta nueva Ley es atraer a los emprendedores para que creen nuevas startups en España. La idea es que surjan empresas emergentes altamente innovadoras que impulsen el desarrollo de ese país europeo. Por eso, también se incluyeron atracciones para los inversionistas.



“Esta Ley beneficia tanto a las startups como a los que las financian. También se ha pensado en las corporaciones. Porque al final con esto, en conjunto, se genera innovación”, dijo la experta.



María Benjumea, quien durante muchos años ha sido una de las principales impulsoras del ecosistema emprendedor en España comenta que, desde hace 12 años, momento en el que se fundó la iniciativa South Summit (la cual organiza festivales de emprendimiento en diversos países del mundo), ya se tenía la convicción de que la innovación y el emprendimiento eran claves para el desarrollo económico.



“Todo el tiempo queríamos convencer a las administraciones anteriores. Les decíamos: oye necesitamos desarrollar una ley que facilite los trámites, que impulse y que pueda garantizar la competitividad de todo el ecosistema”, recordó Benjumea.



En tono crítico, Benjumea señaló que la Ley de Startups va en el sentido correcto para atender las necesidades de los emprendedores. Sin embargo, dijo que con el tiempo deberá perfeccionarse y ajustarse.



Con todo, destacó que, aunque existe polarización entre los diferentes actores políticos españolas, en el caso de los trabajos para elaborar la citada legislación para impulsar los emprendimientos los diferentes partidos políticos lograron ponerse de acuerdo. Esto es importante porque “estamos compitiendo con otros países en donde toda la normativa y una parte de las ventajas fiscales ya eran una realidad previa a la Ley española”.



La gurú del emprendimiento dijo que en los años recientes ha visto la evolución del sector y cómo han aparecido nuevas figuras de relevancia. “Hemos visto cómo se consolidaron grandes empresas a partir de un emprendimiento. Es decir, esto no es un fenómeno pasajero. Algunas veces me preguntan si esto es una burbuja. Les digo que no, que esto es una necesidad que ha venido para quedarse y para hacerse más grande”, concluyó.

