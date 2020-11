En ocasiones parece que los padres quieren hacerle un mal a sus hijos poniéndoles nombres complicados o demasiado originales. Ya hemos sabido de casos en que nombraron a un bebé como Batman y, debido a la pandemia, algunos han llegado al grado de ponerles Covid. Pues unos padres en Suiza llamaron Twifia a su hija con la intención de tener internet gratis.

Lo que sucedió es que una compañía llamada Twifi, que brinda servicios de internet en ese país, lanzó una curiosa promoción en Facebook: cualquier familia que llamara a su hijo Twifius, o a su hija Twifia, y lo probara con un certificado de nacimiento, obtendría Wi-Fi gratis durante 18 años.

Según un periódico local, Blick, al principio la pareja suiza, que decidió permanecer en el anonimato para proteger a su bebé, pensó que era una broma. Sin embargo, el padre comenzó a pensar que el nombre no era feo y, si además les iba a traer un beneficio, no estaba de más considerar la posibilidad

“Cuanto más lo pensaba, más único se volvía el nombre para mí. Hay nombres mucho peores. ¡Y cuanto más a menudo decimos 'Twifia', más cordial suena el nombre!”, le dijo el padre al medio Blick.

Por su parte, la madre declaró que en un principio no estuvo de acuerdo con la propuesta pero después lo vio por el lado amable. “Al final, el nombre de Twifia también significa ‘conexión’ en este contexto, lo cual puede significar una especie de unión eterna”.

A su vez, Philippe Fotsch, director de Twifi, declaró que la compañía pagará el internet de la niña hasta 2038, incluso si quiebra. "Es una cuestión de honor", declaró. También recordó que la oferta sigue en pie en caso de que otros padres quieran aprovecharla.

Criticas

La pareja, de 30 y 35 años, admitió sentirse algo avergonzada por haberle dado a su hija, de tan solo un mes, el nombre del proveedor de internet. Pero lo ven por el lado positivo pues no solo contarán con Wi-Fi gratuito por 18 años sino que tienen planeado destinar el dinero que se ahorrarán a una cuenta para que su hija lo use cuando cumpla la mayoría de edad y pueda comprarse un auto o cambiar su nombre.

Por supuesto las críticas no se hicieron esperar y los padres han sido acusados de “vender” el nombre de su hija solo para obtener un beneficio, a lo que ellos respondieron que Twifia es el segundo nombre de la niña, por lo que tiene una alternativa para que no la molesten. Obviamente no dieron a conocer cuál es su nombre completo para que la bebé no pueda ser identificada.

“Queremos permanecer en el anonimato para la gente a nuestro alrededor porque no queremos justificarnos. Que nos acusen de haber ‘vendido’ el nombre de nuestra hija nos duele. También estamos un poco avergonzados”, dijeron los padres.

¿Qué opinan, vale la pena aprovechar la promoción y darle a un hijo un nombre tan original? Lo único que podemos decir es que al menos en este caso la niña obtendrá un beneficio, hay muchos que tienen que sufrir burlas toda su vida por su nombre sin tener nada a cambio.