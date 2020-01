Nintendo podría lanzar un nuevo Switch este 2020

#Gamers

Un nuevo informe podría señalar que Nintendo se encuentra trabajando en una tercera versión de su consola híbrida Nintendo Switch, con la intención de lanzarlo más adelante este año.

De acuerdo con el sitio de noticias taiwanés DigiTimes, Nintendo comenzará a producir este nuevo modelo de Switch en algún momento de la primera mitad del año. Si todo va según lo planeado, tendríamos el nuevo modelo a mediados de año. Dicha información podría alinearse con una predicción del reportero del Wall Street Journal Takashi Mochizuki, quien informó en agosto pasado que Nintendo estaba planeando más actualizaciones para Switch.



I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"

DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 6 de enero de 2020