Microsoft podría comprar Discord

Uno de los mercados en los que Microsoft es más exitoso, y en el cual ha puesto especial atención en los últimos años, es el de videojuegos. La compañía no solo lanzó recientemente nuevas consolas sino que está impulsando un modelo de suscripción en la nube con un catálogo cada vez más completo. Al parecer ahora buscará la manera de que los gamers tengan la mejor experiencia de comunicación y podría comprar Discord.

Según informó este martes el diario The New York Times, Microsoft ha mantenido conversaciones para adquirir la red social de "chatrooms" Discord, con más de 100 millones de usuarios activos y una de las de más rápido crecimiento durante la pandemia.

Se dice que Discord y Microsoft han discutido la posibilidad de un acuerdo de compra que podría rondar los 10 mil millones de dólares, aunque las conversaciones han sido preliminares por lo que la adquisición podría no llegar a concretarse.

A su vez, VentureBeat informó que Discord ha estado explorando una venta después de que varios compradores potenciales expresaron interés, entre ellos se habló de Epic Games y Amazon. Aseguraron además que ya había firmado una discusión de adquisición exclusiva con una de las partes, lo que sugiere que un acuerdo podría estar cerca.

Sin embargo, uno de los puntos por los que algunos especialistas consideran que la compra no sucederá es que Discord lleva algún tiempo dando señales de su intención de salir a bolsa. Incluso, este mes se dio a conocer que contrató a su primer jefe financiero, un indicador de que se prepara para tener sus cuentas en orden antes de comenzar a cotizar. Eso significaría que sus planes aún son muy ambiciosos y la venta no sería una opción.

Si se concreta la compra, para Microsoft, Discord sería un complemento para el universo de juegos de Xbox que la compañía está construyendo, un segmento de negocio que en el último trimestre de 2020 alcanzó un valor de 5 mil millones en ingresos por primera vez.

Además no sería la primera vez que Microsoft adquiere una empresa para mejorar su presencia en un segmento específico. Basta con recordar casos como el de LinkedIn, Github o el desarrollador de Minecraft.

Lee también: Fallo en Android provoca cierre de aplicaciones. Así se soluciona

¿Por qué Discord es interesante como opción de compra?

Hay que señalar que Discord se ha convertido en la red social de preferencia para muchos usuarios que mantienen conversaciones mientras juegan o trasladan sus interacciones en Reddit o Twitter a esta plataforma, donde el intercambio en los chats es más inmediato y multitudinario.

Según fuentes consultadas por The New York Times, Discord superó el pasado año los 100 millones de dólares en ingresos y ha captado desde sus inicios unos 600 millones de dólares de inversión, alcanzando una valoración que ronda los 7 mil millones de dólares. Sin embargo, la compañía aún no es sostenible

El software de Discord es gratuito para la mayoría de los usuarios, pero la compañía gana dinero a través de suscripciones mensuales a las que llama Nitro que tiene un costo de 9.99 dólares al mes que ofrecen funciones más avanzadas como pantalla compartida de mayor resolución, paquetes de stickers y límites de carga más grandes.

Discord fue fundada en 2015 como una plataforma para chatear y se ha vuelto muy popular entre jugadores de videojuegos, aunque no es exclusiva para ellos. Sin embargo, también ha tenido momentos complicados. Hace tiempo estuvo en el centro de las críticas por servir como foto para grupos de extrema derecha, algo que llevó a la compañía a reforzar su sistema de moderación y fomentar la creación de comunidades más pequeñas.