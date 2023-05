El Hot Sale ya está aquí, y HP, una de las marcas líderes en tecnología, nos sorprende en esta décima edición con grandes promociones en una gran selección de sus mejores productos. Ya sea que estés en busca de una nueva computadora, un monitor, impresora o simplemente quieras comprar un accesorio para tu equipo, este es el mejor momento para adquirirlo. Aquí te contamos cuales creemos que son las mejores ofertas HP y los productos que más conviene comprar durante este Hot Sale para que no te pierdas de ningún descuento.

¿Cuándo es el Hot Sale HP 2023?

El Hot Sale 2023 inicia desde el 29 de mayo y termina el 6 de junio, al igual que muchas otras marcas en HP podrás encontrar grandes descuentos durante todos estos días. Por lo que podrás aprovechar de las mejores promociones de esta temporada para renovar tus equipos de computo, accesorios, impresoras, escáneres y mucho más. No olvides estar atento a la página de HP y a los cupones HP para que no se te pase ni un solo descuento.

¿Qué conviene comprar en HP durante el Hot Sale?

Sin duda las promociones HP del Hot Sale son un excelente momento para encontrar el dispositivo tecnológico que tanto hemos querido. Por lo que aquí te dejamos algunos ejemplos de artículos de HP que en verdad conviene comprar durante este Hot Sale.

Laptop HP 14-fq1011la y laptop HP 14-dq0526la: Las computadoras portátiles de HP son conocidas por su excelente calidad y su gran rendimiento. Estos modelos son ideales para quienes buscan superar los días de mayor actividad gracias a su potente procesador AMD sin tener que sacrificar su diseño fino y ligero que hace que puedas llevarlas a todos lados, desde al trabajo, a tu casa o incuso si deseas salir de viaje y llevar contigo tu equipo de trabajo, manteniendote siempre conectado con su batería de larga duración y su tecnología de carga rápida.

All in One 24-cb0001la: Esta computadora de escritorio mantiene toda la potencia de una desktop pero con un diseño más moderno y atractivo ya que tiene el CPU integrado al monitor. Ideal para disfrutar de una experiencia cinematográfica en su pantalla FHD de micro bordes en tres lados, por lo que podrás llevar el entretenimiento a otro nivel con potencia para jugar tus juegos favoritos o tener los programas de tu trabajo, lo mejor de todo es que está diseñada para respetar el medio ambiente y creada con materiales sustentables. No olvides agregar el cupón HPSAVING exclusivo que te regala $1,000 pesos de descuento en tu compra.

Monitor QHD HP E27m G4 y Monitor FHD HP E24m G4: Esta temporada también es ideal para quienes están buscando agregar un monitor a su equipo. Estos modelos son ideales para ampliar su visión mientras trabaja, juega o estudia, ya que cuentan con una excelente resolución, certificación de zoom por lo que podrá realizar llamadas en conferencia, conectarse con facilidad en cualquier momento y disfrutar de sus altavoces, cámara web y micrófonos que le otorgan una gran experiencia mientras realiza su trabajo. Si agregas uno de estos modelos a tu carrito de compras no olvides añadir tu cupón de descuento HP exclusivo: HPSAVING con el que obtendrás $1,000.00 pesos de descuento en tus compras.

<li>Impresora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2774: Si estás buscando una solución confiable para realizar tareas de impresión en blanco y negro y a color, copiar y escanear documentos con el mejor rendimiento y calidad entonces esta impresora seguro le va a interesar. Ya que además permite utilizar tu smartphone para configurar de forma rápida y sencilla, para después poder conectarse e imprimir desde cualquier dispositivo con HP Smart. </li></ul>

<p>No te pierdas esta gran oportunidad del Hot Sale HP para renovar tus equipos tecnológicos favoritos con las mejores promociones de la temporada. Recuerda que la mejor forma de hacerlo es manteniéndote atento a todas las <strong>ofertas HP</strong> que irán saliendo durante estos días y comprando mientras la oferta esté activa.</p>