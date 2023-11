La compañía Samsung implementó el programa Beta de la interfaz One UI 6 para ajustar su línea de teléfonos móviles con las actualizaciones del más reciente sistema operativo lanzado por Google desde octubre de 2023. Sin embargo, aquí te compartimos cuáles serán los modelos de celulares de la marca que no se actualizarán con Android 14, para que descubras si está o no tu dispositivo móvil.

Funciones de Android 14

Android 14 implementó una serie de mejoras en el funcionamiento de su sistema operativo, ya que su nueva versión facilita el cambio entre fondos de pantalla y actualiza lo que las personas usuarias deseen revisar de un vistazo.

También se pueden configurar accesos directos personalizados como al lector de QR o la aplicación Google Home, para tener acceso rápido con un solo toque a los controles más utilizados directamente desde la pantalla de bloqueo de Android.

Además, Android 14 admite imágenes HDR con la tecnología Ultra HDR disponible en muchos celulares actuales, la cual ayuda a que las fotos luzcan lo mejor posible al resaltar la gama de colores vibrantes, luces más brillantes y sombras más oscuras, mostrando fotografías de alta definición sin alterar la calidad original de la imagen.

Ahora Android 14 incluye Health Connect directamente en el menú de “Configuración”, que conecta de manera centralizada las aplicaciones favoritas de salud y fitness, para que las personas usuarias puedan ver sus datos en un solo lugar y mantener el control de su privacidad.

Por otro lado, una de las actualizaciones más destacadas de Android 14 son los fondos de pantalla generados con IA para crear imágenes personalizadas.

Debido a estas implementaciones, Samsung lanzó su interfaz Beta One UI 6 para que los celulares Galaxy con cámaras que cuentan con tecnología actualizada de inteligencia artificial, y que funcionen con la aplicación Galaxy Enhance-X, aprovechen las mejoras del sistema operativo Android.

¿Qué celulares Samsung sí se actualizarán con Android 14?

Samsung informó que las funciones de One UI 6 en la aplicación Galaxy Enhance-X que permite ediciones óptimas a fotos y videos con un solo toque, solo está disponible en dispositivos Galaxy S23 series, S22 series, S21 series, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, A54, A53, A34, A33, M54, M53, M34, M33 que funcionan en One Interfaz de usuario 6.0 o superior, y que, por lo tanto, son compatibles con Android 14.

¿Qué celulares Samsung no se actualizarán con Android 14?

De acuerdo con información que Samsung confirmó en un comunicado para el portal 9To5Google, estos son los modelos de celulares de la marca que no se actualizarán con Android 14: las series S20, Note20 Fold2, Flip 5G y Flip LTE no recibirán la más reciente actualización de Android 14.

Por lo que quienes cuenten con uno de dichos celulares Samsung, tendrán que seguir utilizando las versiones anteriores del sistema operativo Android en sus teléfonos móviles, ya que las actualizaciones no serán compatibles, especialmente en cuanto a las funciones de inteligencia artificial aplicadas para diseñar fondos de pantalla personalizados, o edición de imágenes.

