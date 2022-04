LEGO y Epic Games se asocian para crear un metaverso para niños

Dos de los nombres más importantes del entretenimiento se han unido para crear un espacio virtual en el metaverso dirigido a los niños, a través de una nueva asociación entre el desarrollador de Fortnite, Epic Games, y la empresa danesa de juguetes LEGO.





Niels B Christiansen, CEO de The LEGO Group, dijo: “Los niños disfrutan jugando en mundos digitales y físicos y se mueven sin problemas entre los dos. Creemos que existe un gran potencial para que desarrollen habilidades para toda la vida, como la creatividad, la colaboración y la comunicación a través de experiencias digitales. Pero tenemos la responsabilidad de hacerlos seguros, inspiradores y beneficiosos para todos. Así como hemos protegido los derechos de los niños al juego físico seguro durante generaciones, estamos comprometidos a hacer lo mismo con el juego digital. Esperamos trabajar con Epic Games para dar forma a este futuro emocionante y lúdico”.

por su parte Tim Sweeney, director ejecutivo y fundador de Epic Games, comentó: “LEGO Group ha cautivado la imaginación de niños y adultos a través del juego creativo durante casi un siglo, y estamos emocionados de unirnos para construir un espacio en el metaverso que sea divertido, entretenido y hecho para niños y familias”.



Los detalles son escasos, y el concepto de un metaverso sigue siendo turbio, pero las empresas dicen que, sea lo que sea que terminen construyendo, se diseñará como un espacio virtual familiar desde el principio.



We’re teaming up with @LEGO_Group to build a fun place for kids to play in the metaverse!

Learn more here: https://t.co/rtrckV9UJm pic.twitter.com/rsDDjgXEq7

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 7, 2022