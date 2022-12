La FTC demanda a Microsoft para bloquear su compra de Activision Blizzard

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) presentó un desafío legal para tratar de bloquear el plan de Microsoft de comprar Activision Blizzard por 68.7 mil millones de dólares, según un comunicado de prensa del regulador.



FTC demanda a Microsoft



La demanda se presentó después de semanas de ida y vuelta entre Microsoft, Sony y los reguladores por preocupaciones sobre la competencia y el futuro de Call of Duty.



La FTC argumenta que la adquisición "permitiría a Microsoft suprimir a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su negocio de contenido de suscripción y juegos en la nube en rápido crecimiento".

Leer también: WhatsApp: 6 funciones que no conocías de la app



El voto de los comisionados de la FTC significa que Microsoft ahora enfrenta importantes obstáculos para completar su acuerdo con Activision Blizzard. Los reguladores del Reino Unido y la UE también están examinando de cerca el acuerdo, a pesar de los repetidos intentos de Microsoft de apaciguar a los reguladores.



“Microsoft ya ha demostrado que puede retener contenido de sus rivales de juegos y lo hará”, dijo Holly Vedova, directora de la Oficina de Competencia de la FTC, en un comunicado.



“Hoy buscamos evitar que Microsoft obtenga el control de un estudio de juegos independiente líder y lo use para dañar la competencia en múltiples mercados de juegos dinámicos y de rápido crecimiento”.



“Seguimos creyendo que este acuerdo ampliará la competencia y creará más oportunidades para los jugadores y desarrolladores de juegos”, dijo Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, en un comunicado al medio especializado The Verge.



“Nos hemos comprometido desde el primer día a abordar las preocupaciones de competencia, incluso al ofrecer a principios de esta semana concesiones propuestas a la FTC. Si bien creíamos en darle una oportunidad a la paz, tenemos plena confianza en nuestro caso y agradecemos la oportunidad de presentar nuestro caso ante los tribunales”.



El vicepresidente corporativo de comunicaciones de la compañía, Frank X. Shaw, también tuiteó un enlace a un documento titulado: "Obtenga los hechos: cómo Microsoft se compromete con el crecimiento de las comunidades de juego".



En una carta a los empleados de Activision Blizzard, el CEO Bobby Kotick le dijo al personal que quiere "reforzar mi confianza" en que la adquisición se cerrará.



“La acusación de que este acuerdo es anticompetitivo no se alinea con los hechos, y creemos que ganaremos este desafío”, dijo. La compañía también publicó un correo electrónico interno escrito por Jeb Boatman, vicepresidente sénior de litigios, regulaciones y leyes de política pública de Activision, en el que se describe su posición sobre el acuerdo.



Microsoft, Sony y Nintendo



Microsoft le ofreció a Sony un contrato de 10 años en los nuevos juegos de Call of Duty el mes pasado, pero Sony aún no ha aceptado la oferta. Sin embargo, se llegó a un acuerdo similar entre Nintendo y Valve.



Podría ver a Call of Duty dirigirse a las consolas de Nintendo si se aprueba el acuerdo de Activision Blizzard.



Las frustraciones de Microsoft por las objeciones de Sony a su acuerdo con Activision Blizzard han sido claras. “Sony se ha convertido en el objetor más ruidoso”, dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, en un artículo de opinión del Wall Street Journal recientemente.



“Está tan entusiasmado con este acuerdo como lo estaba Blockbuster con el surgimiento de Netflix”. Microsoft también describió las preocupaciones de la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido como "fuera de lugar" y acusó al regulador de adoptar "las quejas de Sony sin considerar el daño potencial a los consumidores".

Leer también: Las 4 influencers gamers mexicanas con más seguidores



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters