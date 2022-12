Kinedu, la app que apoya a los padres en el desarrollo de sus hijos

El App Store de Apple en México busca destacar historias de inclusión a través de su iniciativa “Agentes de Cambio”. En esta plataforma se resaltarán diferentes historias sobre desarrolladores, emprendedores sociales, intérpretes y creadores de contenido cuyas ideas trabajan para crear una sociedad diversa, inclusiva, justa y alentadora.



Kinedu, una aplicación de desarrollo infantil



En esta segunda entrega de “Agentes de Cambio”, Apple destacó la historia de Kinedu, proyecto de impacto social del regiomontano Luis Garza, CEO y fundador, y la estadounidense Jamie McTavish, VP de Contenido y Programas. A través de su aplicación buscan compartir — con padres, madres y cuidadores — las herramientas necesarias para el desarrollo temprano e inclusivo de las infancias con el propósito de ofrecer una mejor calidad de vida a los más pequeños de la sociedad.

Leer también: "Los trata como basura": critican a Musk por despedir a equipo de limpieza de Twitter



¿Qué es Kinedu?



Kinedu debe su nombre a la unión de las palabras claves: Kinder y educación. La aplicación es parte fundamental de esta empresa de educación con una fuerte agenda de impacto social.



La app incluye una serie de actividades interactivas que se basan en principios científicos del desarrollo de los niños, así como sesiones de coaching para padres y cuidadores, así como clases dirigidas por especialistas en las materias en cuestión.





Igualmente, se tratan temas como la lactancia, los hábitos de sueño, y las necesidades de nutrición de los más pequeños, entre otras.



Play for All



El proyecto que empezó en 2013, con la misión de guiar y apoyar en la labor de la crianza, hoy cuenta con una larga trayectoria y es parte de Play for All, Programa de la Fundación LEGO, que apoya a startups, ONGs y empresas con agendas sociales.



Dentro de sus logros está el apoyo que diera Kinedu a grupos de madres urbanomarginadas en el área metropolitana de Monterrey en 2015, extendiendo las herramientas y el conocimiento que brinda la app a muchas más familias.



En 2018, Kinedu lideraría otra acción de impacto social en Estados Unidos, brindando apoyo educativo para el desarrollo temprano a familias migrantes en Colorado.



Hoy en día, Kinedu busca adaptarse a las necesidades de una crianza neurodivergente, explorando el ámbito de la inclusión a profundidad desde temprana edad. Luis y Jamie buscan que sus diseños funcionen para todas las familias en el mundo, las cuales tienen diversas necesidades que buscan cubrir a través de la aplicación.



Kinedu busca llevar sus herramientas aún más lejos para crear un sistema de apoyo integral que estimule el desarrollo temprano e inclusivo sin importar donde se encuentren los educadores.

Leer también: Despiden a enfermeras por burlarse en TikTok de lo que les molesta de los pacientes



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters