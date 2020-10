Poco a poco nos hemos ido enterando de más detalles de la PlayStation 5, la nueva consola de Sony que llegará en el mes de noviembre al mercado. Y, además de sus características físicas y potencia, algo que tenía intrigados a los gamers eran los juegos de la PS4 que no serán compatibles con la nueva generación y tenemos la respuesta.

Sony reveló cuáles serán los títulos de PlayStation 4 que no funcionarán en la consola de próxima generación y, afortunadamente, la lista es muy corta. Solo se trata de diez videojuegos: DWVR; Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One; TT Isle of Man - Ride on the Edge 2; Just Deal With It !; Shadow Complex Remastered; Robinson: The Journey; We Sing; Hitman Go: Definitive Edition; Shadwen; y Joe's Diner.

Y es que cabe señalar que durante meses Sony aseguró a los jugadores que la gran mayoría de los juegos de PS4 funcionarán en PS5 a través de su tecnología de compatibilidad con versiones anteriores. En ese sentido, también se han dado a conocer otros detalles sobre la compatibilidad con versiones anteriores de PS5 en la página de soporte de Sony. La compañía asegura que algunos juegos de PS4 se actualizarán un poco gracias a la función Game Boost de PS5, que parece similar al modo Boost de PS4 Pro. Esto quiere decir que los títulos compatibles se ejecutarán con mayor fluidez y tendrán una mayor velocidad de fotogramas.

Sin embargo, la empresa también aclaró que es posible que algunas funciones de ciertos títulos no funcionen en PS5, aunque no ha dado detalles de exactamente a qué se refiere. Asimismo está advirtiendo a los usuarios que es posible que se encuentren con algunos "errores o comportamiento inesperado" mientras juegan videojuegos de PS4. De hecho, Sony sugiere probar los juegos de PS4 en PS5 antes de comprar cualquier complemento o DLC. Además está pidiendo a los jugadores que mantengan su PS5 actualizada con la última versión del firmware pues de esta manera se mantendrán al mínimo los problemas de compatibilidad.

Hay que recordar también que Sony confirmó anteriormente que los gamers aún podrán usar su configuración de PlayStation VR para juegos de PS VR. La PS5 admite controladores DualShock 4, pero solo para juegos de PS4. Los auriculares inalámbricos Platinum y Gold también funcionan con la consola de próxima generación.

Asimismo, respecto a los juegos que se han descargado en una PS4 y los datos guardados, los usuarios podrán transferir todo a su PS5 a través de Wi-Fi. También podrá jugar juegos de PS4 directamente desde una unidad de almacenamiento externa compatible.

Finalmente, Sony también confirmó cómo funcionará la transmisión de juegos. Dice que el "Juego remoto de PS4 a PS5" está habilitado, lo que significa que puedes jugar esos juegos de PS4 en la PS5 sin tener que instalarlos en el sistema local. Por supuesto, todavía necesitará tener una PS4 para esto.

Por dentro

Más allá de los detalles con respecto a los juegos, Sony decidió mostrar todo el equipamiento de su nueva consola. En un video uno de sus ingenieros desmontó la consola para que pudiéramos ver todos sus componentes y detalles técnicos.

Algunos de los elementos que han llamado la atención es la ranura M.2 para futuras unidades SSD PCIe 4.0 con las que será posible aumentar la capacidad de la consola. Respecto al sistema de refrigeración, la PS5 tiene un ventilador de 120 mm y 45 mm de grosor y un sistema de conducción térmica que hace uso del metal líquido para mejorar la disipación del calor.

La PS5 tiene también dos orificios que se encargan de acumular el polvo y su unidad de Blu-ray 4K está cubierta por una cubierta de metal y dos capas de aislantes para reducir el ruido y la vibración cuando el disco gira. En el video también se pueden ver otros elementos como la CPU AMD Ryzen, los chips y la fuente de alimentación de 350 W.