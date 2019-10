Instagram introduce el modo oscuro en iOS 13 y Android 10

La red social Instagram introdujo este martes por primera vez un modo oscuro para condiciones de baja iluminación, que ya se encuentra disponible para los usuarios de su aplicación en los sistemas iOS 13 y Android 10.

Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter el responsable de Instagram, Adam Mosseri, que al mismo tiempo ha explicado que no se trata de una función dentro de la aplicación sino que es necesario activar el modo oscuro nativo del sistema operativo.



Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out.

— Adam Mosseri (@mosseri) 8 de octubre de 2019