India multa a Google con 113 mdd por prácticas anticompetitivas

El organismo de control antimonopolio de India multó a Google con 113 millones de dólares por abusar de la posición dominante de su Google Play Store y ordenó a la empresa que permita a los desarrolladores de aplicaciones usar servicios de procesamiento de pagos de terceros para compras dentro de la aplicación o para comprar apps.



Obligar a desarrolladores a usar el propio sistema de facturación de Google “constituye una imposición de condiciones injustas”



La Comisión de Competencia de la India, que abrió la investigación sobre Google a fines de 2020, dijo que obligar a los desarrolladores a usar el propio sistema de facturación de Google para aplicaciones pagas y compras dentro de la aplicación a través de Play Store “constituye una imposición de condiciones injustas” y, por lo tanto, viola las disposiciones de la la Sección 4(2)(a)(i) de la Ley.

El regulador, que entrevistó a varios actores de la industria, incluidos Paytm, Zomato, Info Edge, Samsung, Vivo, Xiaomi, Microsoft y Realme como parte de la investigación, dijo que Google no usa su sistema de facturación para sus propias aplicaciones como YouTube, lo que equivale a "imposición de condiciones discriminatorias”.



La investigación también concluyó que:



La imposición obligatoria de GPBS [Google Play Billing System] perturba los incentivos a la innovación y la capacidad tanto de los procesadores de pagos como de los desarrolladores de aplicaciones para emprender el desarrollo técnico e innovar y, por lo tanto, equivale a limitar el desarrollo técnico en el mercado de servicios de procesamiento de pagos dentro de la aplicación, en violación de las disposiciones de la Ley. Por lo tanto, se determina que Google está violando las disposiciones de la Sección 4(2)(b)(ii) de la Ley.



Imposición obligatoria de GPBS



La imposición obligatoria de GPBS por parte de Google también da como resultado la denegación del acceso al mercado para los agregadores de pago y los desarrolladores de aplicaciones, en violación de las disposiciones de la Sección 4 (2) (c) de la Ley.



Las prácticas seguidas por Google tienen como resultado aprovechar su dominio en el mercado de sistemas operativos móviles con licencia y tiendas de aplicaciones para el sistema operativo Android, para proteger su posición en los mercados descendentes, en violación de las disposiciones de la Sección 4 (2) (e) de la Ley.



Las diferentes metodologías utilizadas por Google para integrar su propia aplicación UPI frente a otras aplicaciones UPI rivales con Play Store dan como resultado una violación de las Secciones 4(2)(a)(ii), 4(2)(c) y 4(2)(e) de la Ley.



India, el mercado más grande de Google



India es el mercado más grande de Google por usuarios. La compañía ha invertido miles de millones de dólares en el mercado del sur de Asia durante la última década mientras buscaba agresivamente para encontrar las principales regiones sin explotar en todo el mundo para potenciar su crecimiento.



La empresa llega a casi todos los 600 millones de usuarios de Internet de la India. Android controla el 97% del mercado local de teléfonos inteligentes. Su aplicación de pagos, Google Pay, es el segundo pago más grande en la red UPI, una infraestructura construida por una coalición de bancos que se ha convertido en la forma más popular en que los indios realizan transacciones en línea.



El organismo de control antimonopolio ordenó a Google introducir una serie de cambios en sus políticas de Play Store, que, al igual que permitir a los desarrolladores utilizar un sistema de facturación de terceros, requiere su cumplimiento en un plazo de tres meses.



Google no impondrá ninguna disposición contra la dirección a los desarrolladores de aplicaciones y no les impedirá comunicarse con sus usuarios para promocionar sus aplicaciones y ofertas, de ninguna manera.



Google no restringirá a los usuarios finales, de ninguna manera, el acceso y el uso dentro de las aplicaciones, las funciones y los servicios ofrecidos por los desarrolladores de aplicaciones.



Google establecerá una política clara y transparente sobre los datos que se recopilan en su plataforma, el uso de dichos datos por parte de la plataforma y también el intercambio potencial y real de dichos datos con desarrolladores de aplicaciones u otras entidades, incluidas las entidades relacionadas.



Google no aprovechará los datos de transacción/consumidor relevantes para la competencia de las aplicaciones generadas y adquiridas a través de GPBS para aumentar su ventaja competitiva. Google también proporcionará acceso al desarrollador de la aplicación a los datos que se hayan generado a través de la aplicación en cuestión, sujeto a las garantías adecuadas, como se destaca en esta orden.



Google no impondrá ninguna condición (incluidas las relacionadas con el precio) a los desarrolladores de aplicaciones que sea injusta, irrazonable, discriminatoria o desproporcionada con respecto a los servicios prestados a los desarrolladores de aplicaciones.



Google garantizará una total transparencia en la comunicación a los desarrolladores de aplicaciones, los servicios prestados y la tarifa correspondiente cobrada. Google también publicará de manera inequívoca la política de pago y los criterios para la aplicación de la(s) tarifa(s).



Google no discriminará de ninguna manera a otras aplicaciones que faciliten el pago a través de UPI en la India frente a su propia aplicación UPI.



“La Comisión ordena a Google que cese y desista de participar en prácticas anticompetitivas”, dijo CCI en un comunicado el martes.

