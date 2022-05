HDMI 2.1: ¿qué es y por qué tu Smart TV debe tenerlo?

Todas las pantallas cuentan con una conexión HDMI en la parte trasera, sin embargo, no todas son iguales y cada una le brinda una función diferente a tu televisor.



En los nuevos televisores que han aparecidos desde 2019 se les han incluido una nueva conexión llamada HDMI 2.1, el cual abre una gran cantidad de posibilidades para ver contenido en tu televisor de una forma diferente y con mayor calidad.



Al ser una conexión prácticamente nueva, muchos aún ignoran la importancia que este tiene. Sin embargo, en Tech Bit te hablaremos sobre qué es el HDMI 2.1 y por qué debería importante antes de que compres otra Smart TV.

¿Qué es el HDMI 2.1?



Fue en 2017 cuando se aprobó por primera vez la conexión HDMI 2.1 para televisores y dos años después comenzó a llegar a algunas televisiones, hoy en día, la mayoría de los nuevos dispositivos de televisión ya cuentan con esta conexión, la cual viene a revolucionar la forma de disfrutar el contenido que vemos en nuestros aparatos.



La conexión HDMI 2.1 llegó con el objetivo de brindar una mayor resolución e incorporar el HDR dinámico de las plataformas de streaming, así como darle una mayor tasa de refresco variable a los videojuegos modernos para que estos se disfruten de una mejor forma en televisión.



Con ello, el HDMI 2.1 llegaba con las siguientes novedades;



Mayor resolución y tasa de refresco en 4K, 8K, 10K y hasta 120 Hz: Esto proporciona un alto nivel de fluidez y claridad en contenido de video y videojuegos. Esto quiere decir que la demora entre la pantalla y los comandos se reducirá y a su vez, el tiempo de respuesta se mejorará para que los píxeles puedan cambiar de un color al siguiente.



Tasa de Refresco Variable (VRR)



La mayoría de las veces, las frecuencias de imagen suelen variar en tiempo real y suelen verse afectadas por la escena que se muestra en la televisión. Con esta función que incluye el HDMI 2.1, se puede ajustar la frecuencia de actualización para que esta coincida con la frecuencia de imagen del dispositivo de salida y así obtener mejores respuestas al ver contenido de video como al jugar videojuegos.



Modo de baja latencia automático (ALLM)



Esta función detecta cuándo se enciende una consola y cambia automáticamente el televisor a modo de juego, el cual reduce la demora entre los comandos en un mando y la acción correspondiente que tiene lugar en el televisor.



Canal de retorno de audio mejorado (eARC)



Con esta función, se puede disfrutar de un sonido Surround con la profundidad y calidad de sonido Dolby Atmos y DTSX-



HDR dinámico



Esta tecnología de tratamiento de imagen ofrece más tonalidades en blanco y negros, así como una mejor transición de colores claros a oscuros o viceversa. Con ello, se obtiene una mayor calidad de imagen y más realismo en las escenas.



Quick Frame Transport (QFT)



Esta tecnología estrenada en HDMI 2.1 será de una gran ayuda sobre todo en los videojuegos, pues con esta función se reduce el tiempo en que los datos de la imagen tardan en recorrer el cable hasta realizar una acción. Por lo regular, en los videojuegos suelen suceder estos retardos, de a veces milisegundos, pero con la tecnología QFT, cada acción que solicites se realizará al mismo tiempo que se ve en pantalla, lo cual beneficiará sobre todo a quienes juegan de manera online.



¿Por qué debería importarme que mi nueva Smart TV tenga conexión HDMI 2.1?



Como vimos anteriormente, la conexión HDMI 2.1 Permite resoluciones más altas a velocidades de cuadro mayores que otras conexiones HDMI, lo cual mejora de forma extraordinaria la manera en la que visualizamos contenido en nuestra televisión.



Además, la introducción de esta conexión se ha convertido en el nuevo standard de las televisiones porque lo no debe ser una sorpresa ver en los siguientes años televisiones con esta conexión, lo cual dejará relegados a otros dispositivos que no cuentan con esta mejora visual.



Por ende, si estas a punto de comprar una nueva televisión, es importante que revises que tenga la conexión HDMI 2.1, sobre todo si vas a consumir contenido de plataformas de streaming como Netflix en resolución 4K o si vas a utilizar una consola de nueva generación a tu televisión, ya que esta será el nuevo parteaguas para la forma que vemos contenido desde nuestros hogares.



