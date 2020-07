Hackean a Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos en Twitter para publicar una estafa de Bitcoin

Las cuentas de Twitter de varias empresas e individuos de la tecnología se han visto comprometidas en uno de los hacks más generalizados y confusos que la plataforma ha visto, todo en servicio de promover una estafa de bitcoin que parece estar generando bastante dinero para su creador, de acuerdo el portal The Verge.

No se sabe cómo sucedió o incluso en qué medida los propios sistemas de Twitter pueden haber sido comprometidos. No obstante, el hack está en curso, con nuevos tuits publicados en cuentas verificadas de forma regular.

Twitter reconoció la situación después de más de una hora de silencio y escribió en su cuenta de soporte: “Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta las cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos en breve".

Leer también: Tecnológica experimenta con tatuajes inteligentes y gafas holográficas

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020