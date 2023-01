Google traerá nuevas funciones a versiones anteriores de Android

Google está tomando otra oportunidad para traer nuevas funciones a los teléfonos que no han recibido actualizaciones del sistema operativo en años. Está lanzando algo llamado "Kit de desarrollador de software de extensión", que debería permitir a los desarrolladores usar funciones como el nuevo selector de fotos de Android 13 en aplicaciones que se ejecutan en algunas versiones de Android 11 y 12.



Kit de desarrollador de software de extensión



En una publicación de blog que anuncia el cambio, la compañía dice que la función permite "extender el soporte de ciertas funciones de la plataforma a las versiones existentes de Android".



Si bien un mayor acceso al selector de fotos que anteriormente era exclusivo de Android 13 es definitivamente bueno, Google parece tener planes mucho más grandes para el SDK de extensión.

Privacy Sandbox



“Esta actualización también prepara el escenario para expandir las pruebas de Privacy Sandbox en Android”, indicó Scott Westover, un portavoz de Google.



Privacy Sandbox es el reemplazo en progreso de Google para su actual sistema de seguimiento de anuncios, y la compañía planea implementar la versión beta del sistema en Android 13.



Hasta ahora, Google no está hablando de respaldar Privacy Sandbox a versiones anteriores del sistema operativo. En cambio, parece que Extension SDK ayudará a la compañía a actualizar Privacy Sandbox en versiones más nuevas de Android sin tener que publicar actualizaciones importantes del sistema operativo.



El blog utiliza la prueba como un ejemplo de cómo la posibilidad de introducir nuevas funciones fuera de las actualizaciones importantes "permite innovaciones más rápidas".



La forma en que esto funciona es complicada, y la publicación del blog que anuncia las noticias está dirigida principalmente a los desarrolladores que realmente utilizarán el sistema.



El TL; DR es que Google ha estado sentando las bases durante años que le permite actualizar los componentes principales de Android a través de Play Store.



Ahora, está aprovechando ese sistema para realizar cambios en las API que usan los desarrolladores y brindándoles nuevas formas de verificar de lo que es capaz el sistema.



En el ejemplo del selector de fotos, un desarrollador podría hacer que verifiquen su código para ver si el teléfono Android 11 del usuario tiene una API suficientemente actualizada, y usar el nuevo selector de fotos si la tiene.



Este es solo el último esfuerzo de Google para asegurarse de que los usuarios aún puedan obtener nuevas funciones, incluso si la compañía que fabricó su teléfono no está lanzando actualizaciones de software a través de Play Store.



Mainline siguió el Proyecto Treble de Android 8, que, según los desarrolladores de XDA , estaba destinado a facilitar a los fabricantes de teléfonos la publicación de actualizaciones.



De hecho, hemos visto que este trabajo ha valido la pena. Algunos de los sistemas de Android para controlar cosas como la reproducción de medios, Wi-Fi, permisos e incluso el propio tiempo de ejecución de Android se han modularizado, lo que le da a Google más control sobre cómo se actualizan.



Y la compañía ha comenzado a implementar nuevas funciones como tarjetas de identificación estatales digitales (que teóricamente se pueden usar en dispositivos con Android 8) a través de Google Play Services, que obtiene actualizaciones a través de Play Store, en lugar de lanzamientos puntuales para Android.



En cuanto a este último esfuerzo, es casi seguro que habrá límites. Por un lado, no es como si Google hiciera todo modular en Android 10. Cada actualización del sistema operativo ha agregado nuevos módulos: Android 12 modularizó ART y programación, mientras que Android 13 convirtió cosas como Bluetooth, AppSearch y UWB en componentes.



Si tienes Android 11, no sería tan fácil para Google agregar funciones para esos sistemas a su teléfono porque todavía están integrados en el sistema operativo en lugar de ser piezas que se pueden actualizar a través de Play Store.

