Google tendrá competencia. Apple está desarrollando su buscador

Actualmente ocho de cada diez visitas a internet empiezan en Google. Se trata, por mucho, del buscador más importante en el mundo, no por nada, está enfrentando una demanda antimonopolio. Sin embargo, la compañía ha expresado que no ha detenido a sus competidores y que los usuarios la eligen por ser la mejor opción. Pronto podríamos saber si esa aseveración es cierta cuando la versión de Apple llegue a la web.

Según un informe del Financial Times, Apple está intensificando sus esfuerzos para desarrollar su propio motor de búsqueda. De hecho, la última versión del sistema operativo de iPhone, iOS 14, ha comenzado a mostrar sus propios resultados de búsqueda y podría ser solo el principio y a vincularse directamente a sitios web cuando los usuarios escriben consultas directamente desde la pantalla de inicio de acuerdo con fuentes de la industria citadas en la publicación.

Esta situación se suma a la creciente evidencia, según el informe, de que Apple está trabajando para construir un rival para la búsqueda de Google, razón por la cual, se afirma, también se llevó a cabo la contratación por parte de John Giannandrea, exjefe de búsqueda de Google, hace más de dos años, aunque la compañía dijo que lo quería para mejorar sus capacidades de inteligencia artificial y de su asistente virtual Siri.

Cabe recordar que Google ha sido el motor de búsqueda predeterminado del iPhone durante más de una década. Y, al respecto, se ha dado a conocer que Google paga a Apple entre 8 mil millones y 12 mil millones de dólares cada año por mantenerse como el motor de búsqueda predeterminado en estos smartphones.

Sin embargo, precisamente por tratos como el anterior, es que las autoridades de Estados Unidos la están acusando de afectar a la competencia, lo que significa que el Departamento de Justicia podría bloquear el trato, obligando a Apple a ofrecer una alternativa para sus iPhones. Esa es la razón por la cual se especula que están acelerando el desarrollo de su buscador.

Algunos especialistas también han comentado que la razón de crear un buscador propio es que la compañía de la manzana promete mayor privacidad a sus usuarios y las prácticas de Google no están acorde a ello por lo que ha enfrentado a críticas.

Si Google pierde el acuerdo con Apple se enfrentará a un escenario complicado pues, se calcula, que la mitad de las búsquedas en su portal provienen de dispositivos iOS. No obstante, hasta ahora, ninguna de las dos compañías se ha manifestado al respecto.

Demanda antimonopolio

El gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra Google acusándola de haberse convertido ilegalmente en el "guardián" de internet y abusar de su posición dominante para preservar un monopolio en las búsquedas y la publicidad en línea.

Las autoridades afirmaron que, durante más de un año, realizaron investigaciones a través de diversos reguladores, tanto en su país como en el extranjero, sobre las prácticas de la firma de tecnología. Gracias a ello pudieron advertir que Google gasta miles de millones de dólares cada año para garantizar que su motor de búsqueda esté instalado como opción predeterminada en navegadores y dispositivos móviles.

Por su parte, Google consideró que se trata de "una demanda sumamente defectuosa que no ayudaría a los consumidores. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas", respondió la empresa originaria de California. También señaló que el sector de internet sigue siendo intensamente competitivo y que sus prácticas son para beneficio de sus clientes.

Todavía queda mucho por ver acerca de esta disputa.