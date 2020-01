Google lanza “Alerta SOS” por coronavirus

Cada vez que ocurre una tragedia a nivel internacional, los usuarios de Internet se apresuran a explotarla. En este sentido, la propagación del coronavirus no es diferente, ya que en la red se encuentran diversas historias falsas que se vuelven virales en un intento por llamar la atención.

Sin embargo, Google no desea ser partícipe de fake news, por lo que el buscador anunció una nueva característica en colaboración con la Organización Mundial de la Salud que, espera reduzca la propagación de información errónea y en su lugar brindar información valiosa a quien más la necesita.

"Hoy lanzamos una Alerta SOS con @WHO , para que los recursos sobre #coronavirus sean fácilmente accesibles", escribió el equipo de comunicación de Google a través de su cuenta oficial de Twitter.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO.

— Google Communications (@Google_Comms) 30 de enero de 2020