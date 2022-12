Google deberá eliminar información falsa sobre ti en la UE

El derecho al olvido en la Unión Europea se extendió a afirmaciones falsas sobre ti, debido a que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que Google y proveedores similares deben eliminar los resultados de búsqueda a pedido cuando sean "manifiestamente inexactos".



UE obliga a Google a eliminar resultados de búsqueda con información "falsa o inexacta”



Las personas que hagan las demandas tendrán que probar que hay falsedades significativas, pero solo tendrán que proporcionar pruebas que puedan ser "razonablemente" requeridas.

No tendrán que obtener una sentencia judicial. No se puede obligar al creador del motor de búsqueda a participar activamente en la investigación.



La sentencia es una respuesta a un caso en el que dos administradores de inversiones le pidieron a Google que eliminara los resultados de búsqueda de sus nombres que se vinculaban a artículos que criticaban su modelo de negocio.



Los gerentes argumentaron que las afirmaciones eran falsas y también se opusieron a las imágenes en miniatura que supuestamente se sacaron de contexto. Google se negó a cumplir con la solicitud, alegando que no sabía si la información era precisa.



En un comunicado, Google dijo que "daba la bienvenida [d]" al fallo y que revisaría la decisión del Tribunal de Justicia. Hizo hincapié en que los resultados de búsqueda y las miniaturas afectadas no han estado disponibles durante mucho tiempo.



El fallo permitirá extraer contenido que sea demostrablemente falso



La determinación podría ayudar a dar forma a las interpretaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. No solo tendrá derecho a eliminar datos de búsqueda por motivos de privacidad (como informes de una antigua condena), sino también a extraer contenido que sea demostrablemente falso.



En teoría, esto podría ayudar a los residentes europeos a reducir el acceso a la información errónea y las calumnias, incluso si no están interesados en presentar demandas.



Hay preguntas que quedan. En particular, la decisión judicial no aborda directamente la parodia. No está claro si alguien podría pedirle a Google y otros motores de búsqueda que eliminen contenido que es falso, pero que pretende ser una broma.



También se desconoce si esto podría usarse para ocultar contenido que es en gran medida preciso, pero que incluye un error evidente. En teoría, un denunciante podría usar esto para minimizar las críticas al enfocarse en historias menos que perfectas. Sin embargo, el fallo al menos sienta una base que podría usarse para futuras disputas.

