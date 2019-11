Facebook usa la cámara de tu iPhone mientras revisas tu muro

Un fallo de seguridad identificado en la aplicación móvil de Facebook para iOS activa la cámara del teléfono sin permiso mientras el usuario está navegando por el 'feed' de su cuenta en la red social.



Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 de noviembre de 2019