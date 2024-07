Encontrar aplicaciones gratis, entretenidas y útiles es complicado. La mayoría te ofrecen una prueba temporal para que pruebes sus funciones, pero si te terminan gustando tendrás que hacer un pago mensual o anual.

Por suerte, mes tras mes llegan a las tiendas móviles nuevas opciones. Hay ocasiones en que necesitamos ver mucho más allá de las redes sociales y en Google Play Store encontrarás todo un mundo de apps para explorar.

Como sabemos que la lista es infinita, hoy te presentamos una selección de 5 aplicaciones que absolutamente vale la pena probar en tu dispositivo Android.

5 aplicaciones gratis que llegan a Google Play Store

Si quieres probar estas aplicaciones debes darte prisa porque serán gratuitas por tiempo limitado. Concretamente, durante el mes de julio no tendrás que gastar ni un centavo para descargarlas.

1. Skandair Flyg, Hotell

¡Atención, amante de los viajes! Skandair permite a los usuarios comparar y obtener una descripción general de opciones de viaje para rastrear vuelos baratos, hoteles y alquiler de automóviles, sin cargos adicionales.

Según se indica en Google Play Store, no venden boletos ni paquetes, sino que muestran las mejores tarifas del mercado y te dan la opción de elegir la oferta que prefieras. Después de elegir un paquete, será redirigido directamente al sitio de la aerolínea u hotel.

Skandair Flyg, Hotell. Foto: Google Play Store

2. Who Uses My WiFi Pro

¿Sospechas que tu internet está lento? Who Uses My WiFi Pro te ofrecerá un diagnóstico de las personas que están conectadas al Wi-Fi y que utilizan la red de tu casa u oficina sin tu conocimiento.

Es una forma rápida, inteligente y sencilla de monitorear la cantidad de usuarios conectados a su red. Y es que cuando varios dispositivos establecen una conexión, la señal se debilita y también repercute en la velocidad de carga y descarga de archivos.

Who Uses My WiFi Pro. Foto: Google Play Store

3. Drop Shadow For Insta

Se trata de una aplicación para editar fotos, pero que integra efectos de Instagram para agregar un interés visual a tu feed. También te permite crear tus propios filtros en 3D y decorarlas con marcos personalizados.

Algunas de sus funciones más atractivas son squarefit drop shadow, borde de insta y recortar fotos en las InstaStories. No tendrás que limitarte a las herramientas de la propia app de la camarita, sino que Drop Shadow For Insta te dejará ser más creativo.

Drop Shadow For Insta. Foto: Google Play Store

4. Escáner de texto [OCR]

Transcribir tus fotos ahora será mucho más fácil. Con Escáner de texto [OCR] podrás capturar una fotografía de tus apuntes escolares y posteriormente subirla a la app para obtener el texto.

Es compatible con más de 50 idiomas, te permite copiar las transcripciones a otros documentos y compartirlas a tus contactos. Por si fuera poco, promete tener una precisión alta incluso con letras poco legibles.

Escáner de texto [OCR]. Foto: Google Play Store

5. EMERY English Grammar

¿La ortografía no es lo tuyo? En EMERY English Grammar aprenderás todo sobre la gramática inglesa y comprenderás las reglas de escritura en este idioma. Incluye videos cortos basados en la metodología patentada Avalanche.

De acuerdo con la app, dicho sistema ha ayudado a más de 30,000 estudiantes de inglés desde 1999 a aprender gramática básica y avanzada de manera divertida, rápida y efectiva.

EMERY English Grammar. Foto: Google Play Store

Antes de descargar estas aplicaciones, te sugerimos ver los lineamientos de seguridad de cada desarrollador. Asimismo, puedes apoyarte en las reseñas de otros usuarios para comprobar qué tan confiables son.





