Una tesis de grado es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera universitaria. La elaboración de este trabajo es parte fundamental del proceso de titulación de cualquier estudiante. Sin embargo, escribir una tesis no es tarea sencilla, y si no se tiene claro el proceso para realizarla o no se tienen las nociones necesarias de metodologías de investigación, el reto aumenta.

Para ayudarle a los estudiantes que lo necesiten, la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la plataforma de educación online Coursera, ofrecen el curso “Cómo hacer una tesis”. Este programa tiene una duración aproximada de 15 horas.

El curso promete que, al finalizarse, los usuarios podrán ser capaces “de elaborar una tesis en seis meses”. Lo cual será posible gracias a las herramientas adquiridas al terminar de estudiar los temas incluidos en cada módulo. Todo en conjunto con sus propios conocimientos y el impulso que recibirán sus capacidades de investigación.

El curso está dividido en cuatro semanas o módulos. Las temáticas que se abordarán durante el primer apartado del programa tienen que ver con saber qué es una tesis y cómo llevar a cabo una planeación y organización que permitan concluirla de la manera más rápida posible.

Para elaborar una tesis, se requiere de un tema a desarrollar que sea del interés del tesista. Por eso, durante el primer módulo, los estudiantes recibirán consejos de los expertos para escoger un tema adecuado para realizar su investigación. Además de que les enseñarán los aspectos a tener en cuenta antes de escoger un asesor de tesis.

La segunda semana del programa, los estudiantes revisarán cuál es la importancia de conocer el lenguaje académico y especializado de su campo de estudio. Del mismo modo, se responderán las preguntas ¿qué es un protocolo de investigación? y ¿cómo se utiliza?

Cualquier investigación requiere de una hipótesis o suposición que sirva de base para iniciarla. En el módulo tres, los alumnos aprenderán a construir una hipótesis la cual sirve de brújula durante todo el proceso investigativo. También será a partir de este módulo que los tesistas comenzarán a redactar; proceso que se extenderá hasta el cuarto módulo y hasta finalizar el curso.

