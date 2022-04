E3 2022 se cancela

No habrá E3 este año. Por medio de un tuit, Will Powers, relaciones públicas del fabricante de periféricos para juegos Razer, señaló que recibió un correo electrónico en el que se mencionaba que el evento digital había sido cancelado.

En un inicio, el portal IGN fue el primero en dar la primisa, al señalar que también habían visto de forma independiente el correo electrónico que confirmaba la cancelación del E3.

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this...

La feria comercial y el evento de marketing de videojuegos originalmente estaba programado para celebrarse de manera presencial este año. Sin embargo, en enero, el E3 se cambió una vez más de un evento presencial a una exhibición solo en línea debido a la crisis sanitaria del coronavirus. No obstante, todo parece indicar que el evento digital ha sido cancelado por completo.

Ha habido una creciente preocupación por el destino del E3 en los últimos años. La pandemia de COVID-19 continúa afectando las reuniones presenciales, lo que hace que la perspectiva de un evento muy grande y lleno de gente no sea atractiva.

La semana pasada, varios profesionales de la industria de los videojuegos informaron que dieron positivo por COVID-19 después de asistir a la Conferencia de Desarrolladores de Juegos en San Francisco . Además de las preocupaciones por la pandemia, los editores de videojuegos se han retirado cada vez más del E3 a favor de organizar sus propios eventos en línea, como las exhibiciones Direct de Nintendo, EA Play Live y State of Play de Sony.



Cuando se supo la noticia de la cancelación del E3, el consumado fanático de los videojuegos Geoff Keighley intervino sin problemas para anunciar que su Summer Game Fest está confirmado para junio de este año.

Si bien no tener un E3 es un mal augurio para la salud continua del programa, según un tuit de Stephen Totilo de Axios , la ESA dijo: “El E3 regresará en 2023 con un escaparate revitalizado que celebra los nuevos y emocionantes videojuegos y la industria. innovaciones.” Se espera que E3 2023 sea un evento en línea y en persona.



Excited to share that @SummerGameFest will return this June with a slate of events. We'll be producing another Kickoff Live show with announcements, news and first looks.

Much more to share in the coming weeks, along with some very cool new elements for '22. pic.twitter.com/jjXLG8Xueh

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2022