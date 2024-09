No había probado una aspiradora robot hasta ahora. Entonces, no tenía ni expectativas altas ni bajas. Me preocupaba el hecho de saber qué tan complicado sería configurarla una vez fuera de su caja. Y me refiero al proceso que abarca la instalación y su puesta en marcha por primera vez, ya en el piso. Esta es mi experiencia con la Dreame X40 Ultra.

Lee también: Alexa no responde mis órdenes; así puedes solucionarlo

Lo primero que me sorprendió fue lo sencillo y rápido que resultó armar el dispositivo que también hace la función de trapeador: tal vez solo necesité unos 30 minutos. Ya una vez conectado a la corriente eléctrica, el siguiente paso fue descargar la aplicación (iOS y Android), que va dando el paso a paso hasta tenerlo listo para la limpieza inicial.

Considera que además de la aspiradora, el equipo también se compone de una estación que cumple con varias funciones esenciales: recarga al robot que se desplaza por las habitaciones, lo abastece de agua y lo “limpia”, por tratar de explicarlo de alguna forma, para las siguientes sesiones. Lo menciono porque todo el conjunto requiere de un espacio físico, el cual no llega a ser para nada extenso.

Foto: especial

Si sirve de algo, la Dreame X40 Ultra luce elegante allá donde se ponga, por lo que seguro llamará la atención de las personas que lleguen a casa de visita.

Lee también: Nueva Alexa sería impulsada por Claude, la IA de Anthropic

Lo siguiente con las aspiradora robot, antes de que inicie su labor fundamental, es que hará un mapa de las habitaciones a limpiar en una sesión, sobre todo para que, una vez que comience, realice la labor de una manera más eficiente.

No solo es eficiente en este primer reconocimiento, al grado de reconocer, por ejemplo, escalones, sino después, gracias a su mapeo rápido. Por ejemplo, si tienes que mover sillas a otro lugar o colocar una mesita en un rincón donde no estaba, la Dreame X40 Ultra lo identificará sin ningún problema.

Asimismo, en el papel, la aspiradora robot identifica y evita alrededor de 120 tipos de objetos con la ayuda de su cámara RGB y la luz estructurada en 3D. Mi recomendación, sin embargo, es preparar el terreno, es decir, recoger juguetes, zapatos, pelotas, entre otros, para conseguir una limpieza más integral.

Foto: especial

En rincones poco iluminados, como debajo de una mesa, se acciona su LED, con lo que también logra identificar todo tipo de obstáculos.

Debo confesar que en las primeras dos sesiones de limpieza, me puse nervioso, porque pensé que el robot podría caer de un escalón que me conecta a mi cocina o porque podría atascarse en ciertas zonas. Me sorprendió por su respuesta: esquiva lo que tiene que esquivar y limpia lo que tiene que limpiar.

Por cierto, desde la app, además de que se puede iniciar una sesión de barrido y trapeado remota, también es posible ver el historial de limpieza, el estado de la estación (depósito de agua limpia, bolsa de polvo…), la batería de la aspiradora, entre otros elementos.

Dreame X40 Ultra: propuesta interesante en el mercado

Lo debo decir sin pelos en la lengua, la Dreame X40 Ultra es costosa: en México se vende por alrededor de 29,000 pesos. Con ese dinero se podría comprar el iPhone 16 Pro en su versión de 256 GB.

Sin embargo, es una aspiradora robot cargada de tecnología, por lo que si decides comprarla para mantener limpias la sala o las habitaciones de tu casa, valdrá la pena.

También es importante decir que aún no he hecho gastos adicionales relacionados con esta, pero seguro que los habrá, como cuando se agote el detergente que sirve para mantener limpios los dos trapeadores circulares o los trapeadores mismos. Veremos qué sucede.

Como decía, las especificaciones técnicas de la Dreame X40 Ultra hacen que se coloque como una de las mejores propuestas del mercado.

Están indicadores como su potencia de succión de 12,000 Pa (entre más alto este número, mejor), cepillo lateral extendido que le permite llegar a los rincones de las habitaciones, trapeador que también se extiende para cubrir las zonas complicadas, distintos modos para alfombras, lavado automático de los treapeadores a una temperatura de 70 grados, secado automático de los mismos para evitar los malos olores y compatibilidad con los principales asistentes de voz actuales.

Foto: especial

Si bien todas estas características remiten a un equipo complejo, que sí lo es en cuanto a su tecnología, lo único que deberás hacer para conseguir la limpieza de tus pisos es presionar el botón correspondiente desde la app.

Tal vez esta es la mayor gratificación de la Dreame X40 Ultra, que el usuario puede estar recostado en el sillón leyendo un libro o disfrutando de una película, mientras el equipo limpia la casa de manera eficiente.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters