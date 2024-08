El 23 de agosto se celebra el Día del Internauta, un día para conmemorar la publicación de la primera página web a nivel mundial. Este sitio fue creado en los laboratorios CERN por el ingeniero Timothy Jhon Berners-Lee, inventor de la World Wide Web.

El objetivo principal de la página era intercambiar información relevante entre los científicos de distintas universidades alrededor del mundo.

A partir de este momento, cambió totalmente la forma en la que nos informamos e interactuamos con el mundo. El internet se convirtió en una de las herramientas tecnológicas más importantes y, por ende, de las más usadas por millones de personas alrededor del mundo.

Foto: Unsplash

Leer también: Cómo activar el modo Batman en WhatsApp

De acuerdo con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, a finales del 2022, 5 mil 300 millones de personas tenían acceso a internet. Esto representa dos tercios de la población mundial.

Específicamente en México el uso del internet se incrementó un 5.2% entre 2022 y 2023. Además, el país supera la marca de los 100 millones de usuarios mayores de seis años, según el “Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México 2024” de la Asociación de Internet MX.

Cifras de la conexión a internet en México

De acuerdo con The CIU, 16.3% de la población de seis años o más no accede a internet en su día a día, a pesar de que un derecho planteado en la Constitución. Esta cifra representa a 19.1 millones de mexicanos que no pueden ejercer su derecho de acceso a internet.

Entre las principales razones por las que este fenómeno existe están relacionados con las barreras económicas, disponibilidad de infraestructura y la carencia de habilidades digitales.

Unsplash

En cuanto al tipo de enlace a internet, el que predomina en México es el de las conexiones inalámbricas. Los usuarios que utilizan wifi en el país es del 93%, mientras que quienes se conectan a través de alguna red celular es del 76%. Y solo 3% de la población utiliza conexiones satelitales.

Por otro lado, el estudio de la Asociación de Internet MX da a conocer que la mitad de los encuestados no tienen ningún inconveniente al acceder a internet. Sin embargo, el 31% señala que su principal barrera para obtener una buena conexión, está relacionada con problemas técnicos de las compañías, además de que el costo de los proveedores es elevado.

Hábitos de internet en México

La misma encuesta señala que el 39% de los usuarios de internet en México se conecta más de 9 horas al día. Mientras que el 22% afirma entrar entre 7 y 9 horas; 17% de 5 a 7 horas; 15% entre 3 y 5 horas y un 7% ingresa a internet entre 1 a 3 horas.

Imagen: especial

Del tiempo que pasan en internet, las principales actividades que llevan a cabo son:

Enviar mensajes por WhatsApp y similares (88%).

Realizar actividades laborales (80%).

Acceder a redes sociales (79%).

Revisar y enviar correos electrónicos (77%).

Escuchar música, podcasts o radio (72%).

Banca en línea (72%).

Uso de mapas o localización (70%).

En el uso de redes sociales, las más populares son: WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

Por otro lado, la inteligencia artificial (IA), también está acaparando la atención de los internautas mexicanos. El 59% de los usuarios señala haber utilizado alguna plataforma basada en esta tecnología.

Las aplicaciones más populares son las de streaming (65%), las generativas como ChatGPT y Gemini (58%), y asistentes virtuales (55%).

Leer también: Aprende inglés con ChatGPT; estos son los mejores prompts

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters