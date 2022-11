Cuándo lanza resumen Spotify Wrapped 2022

Spotify Wrapped , una de las muchas funciones excelentes de los gigantes de la transmisión, ofrece a los usuarios un resumen retrospectivo de su escucha del año pasado, en forma de sus 100 mejores canciones, acompañadas de algunas funciones adicionales interesantes.

La instantánea anual suele ser una tendencia muy rápida en las redes sociales, y cada persona comparte sus ideas individuales de Spotify Wrapped.

Todavía no hay una fecha confirmada para Spotify Wrapped en 2022, sin embargo, Spotify ha provocado su lanzamiento en las redes sociales, lo que implica que la fecha de lanzamiento es pronto.

Leer también: Niña de la escolta baila en plena ceremonia y rompe internet

Spotify recientemente escribió en su cuenta de Twitter: "Sube la música... ya casi es hora de #SpotifyWrapped".

En 2021 se lanzó el 1 de diciembre, lo que significa que Spotify Wrapped podría caer en solo unos días.



Turn up the music... it’s almost about damn time for #SpotifyWrapped pic.twitter.com/jKuA4CUryJ

— Spotify (@Spotify) November 23, 2022