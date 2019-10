Project Gem, es el nombre clave detrás del nuevo dispositivo de la firma Essential, el cual fue mostrado en una serie de tuits por su creador, Andy Rubin, conocido por ser desarrollar Android y el Essential Phone.

El nuevo dispositivo tiene como principal distintivo, su forma extremadamente alargada y delgada, similar al diseño del One Action de Motorola.



Este dispositivo cuenta con un botón grande y control de volumen en el borde derecho y una división de huellas digitales en la parte posterior, debajo de lo que parece ser una sola cámara principal.

De igual manera, como se aprecia en las imágenes, estos dispositivos tienen algunos acabados llamativos que cambian de color cuando los ve en diferentes ángulos: un verde marino que cambia a amarillo y azul, por ejemplo.



We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) 9 de octubre de 2019