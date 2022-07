Compra monitor por internet; descubre que está lleno de cucarachas

Comprar productos en línea siempre supone un riesgo, sobre todo si lo haces con personas que navegan en redes sociales ofreciendo sus productos. Pueden ocurrir muchas experiencias, desde que te lleguen mal tus cosas, que te llegue algo que nunca pediste o incluso que llegue con habitantes indeseables.



Al menos así le ocurrió a este usuario de TikTok que, mediante la plataforma, compartió un terrible momento que vivió después de adquirir un monitor en la tienda en línea de Facebook Marketplace. Resulta que sí llegó el producto que pidió, sin embargo, nunca imaginó que dentro de su pedido vinieran nada más y nada menos que cucarachas incluidas.

Como era de esperarse, el video se viralizó en TikTok y causó una gran controversia entre los internautas de la plataforma.



Usuario descubre cucarachas dentro de su monitor



A través de la cuenta @elguamas09, un usuario compartió el mal sabor de boca que se llevó al adquirir un monitor en la tienda online de Facebook. Con la leyenda “Cuidado al comprar en Facebook Marketplace”, el usuario contó que su monitor venía lleno de cucarachas.



Al principio se pueden observar a unas pequeñas cucarachas caminando alrededor del dispositivo, sin embargo, la gran sorpresa se la llevó cuando decidió abrir el monitor para explorarlo mucho mejor y se dio cuenta que estaba invadido de ellas.



“Compré un monitor y venía repleto de cucarachas” dice la descripción leída por la voz de TikTok. Rápidamente, el clip se volvió viral en la plataforma de videos cortos. Hasta el momento cuenta con 1.3 millones de visualizaciones, más de 61 mil “Me Gusta”, 1245 comentarios y 3107 compartidas.



Video causa indignación



Como era de esperarse, el video causó indignación y asco entre los internautas, quienes dejaron su opinión en el clip; “Las cucarachas anidan en lugares cálidos, por eso se meten en los electrodomésticos. Pensar en cómo debe estar la casa me da escalofríos”, “Eso no es lo peor, lo peor es que no se diera cuenta rápido y en la noche salieron todas de ahí buscando nuevos nidos en su casa”.



Otros usuarios tomaron con humor el momento; “A lo mejor decía: Se venden cucarachas y regalo monitor”, “¿Era criadero o monitor?”, “Monitor y cena, no veo por qué quejarse”,”Premio doble”, se puede leer en algunos comentarios del video.



E incluso, otros usuarios decidieron compartir sus experiencias propias; “Yo compré un escritorio y me pareció un ofertón hasta que mi casa se empezó a llenar de cucarachas y sí se meten en los aparatos”, “Hace tiempo compré una litera y estaba llena de chinches”, “Yo compré un control y venía llena de esas amiguitas”, “Yo compré un refri y por fuera se veía súper limpio pero por dentro estaba lleno de cucarachas”.

