¿Cómo recuperar la contraseña de Hotmail?

Si eres de las personas que suelen olvidar sus contraseñas y por si fuera poco, eres de los que todavía conserva una cuenta del mítico correo de Hotmail, no te preocupes, existen algunos métodos que te ayudarán a recuperar tu cuenta de forma fácil y sencilla.



Lamentablemente esto sucede en el momento más inoportuno o cuando más necesitas tu cuenta, sin embargo, no te tomará más que unos cuantos minutos poder tener acceso de nuevo a tu correo.



En Tech Bit te presentamos cuatro métodos que te ayudarán a recuperar tu contraseña de Hotmail.

Quiero recuperar mi cuenta de Hotmail



Al ingresar al sitio web de Outlook (https://outlook.live.com/) te pedirá que inicies sesión con tu correo electrónico y contraseña, y probablemente después de mucho intentarlo, la contraseña que ingresaste sigue sin ser la correcta. Por ello, no quedará más remedio que acceder a tu correo restableciendo la contraseña.



Para ello, da clic en la opción que dice ¿No puede acceder a su cuenta?, una vez que ingreses deberás llenar los campos solicitados con tu Microsoft ID, es decir, tu dirección de correo electrónico y los caracteres de validación de la imagen. Posteriormente, presiona en Siguiente.



A continuación, te aparecerán cuatro métodos para restablecer tu contraseña, elige el que más se adecúe a tus necesidades.



Método 1: Cuenta alternativa



Cuando creaste tu correo por primera vez, el soporte te solicitó un correo alternativo en caso de querer recuperar tu cuenta. Si proporcionaste un correo entonces este método te ayudará ya que esta opción enviará un correo electrónico a tu cuenta alterna con un enlace para el restablecimiento de la contraseña.



Cuando seleccionas la opción Enviarme por correo electrónico un vínculo de restablecimiento, se mostrará la información con detalles de la cuenta alternativa, asegúrate que aún tengas vigente esa cuenta para recibir el enlace.



Una vez que aceptes enviar el enlace de restablecimiento, ingresa a tu cuenta alterna y sigue los pasos que vienen proporcionados en el mensaje. Para ello te pedirá que ingreses una nueva contraseña que sea distinta a alguna que hayas proporcionado anteriormente. Y listo, así de fácil podrás recuperar tu cuenta de Hotmail.



Método 2: Enviar código a mi celular



Si no proporcionaste un correo electrónico alterno, pero sí un número de celular, entonces puedes enviar un código de verificación a tu smartphone. Para ello, deberás seleccionar la opción que dice Enviar un código a mi teléfono y posteriormente haz clic en Enviar código.



De forma automática, recibirás un código mediante tus mensajes SMS, cuando llegue, ingrésalo al campo donde dice Escribir código y a continuación haz clic en enviar. Así como el método anterior, te enviará a una nueva página en donde deberás reestablecer la contraseña de tu correo electrónico.



En caso de que el código no te llegue, puedes reintentarlo después de un minuto. Asegúrate de que el número que diste en un principio sea el mismo que conservas en este momento.



Método 3: Equipo de confianza



Cuando abres tu cuenta en Hotmail, te da la opción de crear un equipo de confianza para reestablecer la contraseña al iniciar sesión en dicho dispositivo. Si elegiste un equipo de confianza, entonces tendrás que ingresar desde este a tu correo electrónico.



Posteriormente, haz clic en Usar mi equipo de confianza y elige Siguiente. Escribe la nueva contraseña en los dos campos y vuelve dar clic en siguiente. Al hacerlo la contraseña se restablecerá y otra vez tendrás acceso a tu cuenta de Hotmail.



Método 4: Soporte al cliente



En ocasiones, los métodos anteriores puede que no sean de ayuda para los usuarios ya que no proporcionaron un correo alterno, un número telefónico o no eligieron un equipo de confianza. Si este es tu caso, entonces tendrás que pedirle ayuda al soporte de Microsoft.



Para ello, deberás elegir la opción que dice No puedo usar ninguna de estas opciones. Te pedirá que ingreses tu correo electrónico y una dirección de correo electrónico alternativa para que el equipo técnico te contacte. Luego haz clic en Siguiente.



Posteriormente tendrás que llenar un formulario con la información de tu cuenta, una vez que lo completes envíalo. Recibirás una confirmación de que tu formulario ha sido enviado, así como el PIN que será tú número de protocolo de solicitud.



El soporte técnico tarda en responder en un plazo de 24 a 36 horas, una vez que te contacten podrás recuperar tu cuenta.



