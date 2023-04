Telegram es una plataforma que se ha popularizado en los últimos años, obteniendo un número significativo de usuarios y ganando terreno en el mundo de la mensajería instantánea. Como cualquier app, Telegram tiene riesgos inminentes y pese a sus intentos por tratar de disminuirlos, algunos hasta la fecha se mantienen al acecho.

Los hackeos son tal vez uno de los riesgos más contundentes que tiene cualquier usuario al usar una plataforma online y desafortunadamente, Telegram no se ha librado de ello. Antes de caer en las garras de un ciberdelincuente, existen algunas redflags que se pueden identificar para evitar ser una víctima más de esta situación.

¿Cómo ocurren los hackeos en Telegram?

No difiere mucho el modo de operar de los hackers en esta app en comparación con otras plataformas de mensajería instantánea y aunque existen varios mecanismos, cuando de usurpación de identidad y secuestro de cuentas se trata, existen ciertas similitudes.

El problema se desata cuando los usuarios reciben un mensaje de alguno de sus contactos, por lo que, en apariencia, inspira cierta confianza; sin embargo, el contenido del mensaje es lo que debe dar algunas señales de riesgo.

Este mensaje casi siempre va acompañado de un enlace, que puede ser para una supuesta invitación en un concurso online, una votación, obtener algún regalo e, incluso, para recuperar nuestra cuenta, que en teoría “fue bloqueada”; en general, todos los mensajes estarán disfrazados de buenas intenciones.

En cualquiera de los casos, el objetivo del enlace, es que el usuario autentifique su identidad, para ello, se pide que introduzca su número telefónico y un código de verificación que llega por mensaje y en algunos casos, se solicita que escaneen un código QR.

El objetivo de los hackeos en Telegram

Cuando algún usuario cae en esta trampa, el atacante secuestra la cuenta por medio de la información que obtuvo de ella, ya sea con mensaje de confirmación o bien, con el código QR.

Los enlaces que llegan a los usuarios, usualmente son creados con un cortador de URL, que sirve para que el remitente no vea la dirección real de un sitio, que, por lo general, mantiene un aspecto que parece bastante confiable.

Casi siempre hay dos opciones: si el enlace se abrió desde una computadora de escritorio, se le pide al usuario que inicie sesión usando un código QR y si se hace desde un smartphone, que introduzca el país y número telefónico, el objetivo en cualquiera de los dos casos, es que el ciberdelincuente consiga iniciar sesión en tu cuenta de Telegram con un nuevo dispositivo.

¿Cómo proteger tu cuenta de Telegram?

Nunca des clic a un enlace sospechoso. No importa si tu amiga de toda la vida te lo mando, lo importante es cuestionarnos la veracidad de ese mensaje. Cuestiónate qué tan probable es que esa persona te envíe un mensaje de ese estilo y si lo consideras necesario, comunícate directamente con esa persona para verificar la validez del enlace. Si ya ingresaste a un enlace de procedencia dudosa, ¡huye!. A lo mejor en automático pinchaste sobre la URL, si es así y aún no proporcionaste ningún dato, es probable que aún estés a tiempo de salvarte de un hackeo, así que cierra la pestaña y borra el historial. Activa la verificación en dos pasos. Este es un consejo muy valioso, pues su desactivación es uno de los elementos que más beneficia a los ciberatacantes, ya que de esta manera reduces el riesgo de que abran tu cuenta en otro dispositivo. Para habilitarla solo debes dirigirte a Ajustes, dar clic en Privacidad y seguridad y seleccionar Verificación en dos pasos. Ahora solo debes seguir los pasos que se te indiquen para dejar guardada la nueva configuración. Si te diste cuenta demasiado tarde de las señales de alerta y acaban de hackear tu cuenta, lo mejor que puedes hacer para recuperar su control es dirigirte a Ajustes, seleccionar Dispositivos y hacer clic en Cerrar todas las sesiones. Si haces este paso de manera inmediata, hay posibilidades de que recuperes tu cuenta.

