Instagram es una red social que nos deja ver e interactuar con las fotos de las personas que seguimos. Esta app también permite que nuestras publicaciones tengan interacción, ya sea recibiendo likes o comentando en ellas.

Algunas veces los comentarios pueden ser hechos por personas que no conocemos o que no queremos que dejen su opinión en la foto, y más si son personas que no nos siguen.

Si no sabes cómo controlar quién deja comentarios en tus publicaciones, a continuación te decimos como hacerlo.

Lo primero que tendrás que hacer para controlar quién deja comentarios en tus publicaciones es abrir la aplicación de Instagram , después deberás dirigirte a tu perfil y en la parte derecha superior verás tres líneas horizontales.

Una vez que hayas tocado ese apartado, se desplegará un menú, en la parte inferior verás “Configuración”, selecciona esa opción.

Enseguida se abrirá una ventana con diferentes opciones que puedes modificar de tu cuenta, pero debes dirigirte a la que dice “Privacidad”. Después se abrirá otra ventana, aquí debes elegir “Comentarios”.

Una vez que te encuentres en el apartado de “Comentarios” podrás observar que en la parte hay una opción que dice “Permitir comentarios de” dirígete ahí. De nuevo verás un menú en el que se lee: Todos, personas que sigues y tus seguidores, personas que sigues, tus seguidores.

Finalmente, lo único que tienes que hacer es seleccionar que personas pueden dejar comentarios en tus publicaciones de Instagram. Debajo de cada opción aparecen cuantos seguidores tienes y a cuantas personas sigues.

Aunque si no quieres bloquear los comentarios de todos tus seguidores o seguidos y solamente buscas bloquear los comentarios de una persona en específico, Instagram también te da la opción de hacer esto.

Solamente debes regresar al menú de comentarios y dirigirte a “Bloquear comentarios de” ahí podrás poner el nombre del usuario del que no quieres recibir comentarios y con esto ya no podrá comentar tus publicaciones.

Listo, ahora sí, a seguir brillando en Instagram.